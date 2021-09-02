«Бренды будут наращивать объемы собственного контента»

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Скорость распространения информации, возможность прямого контакта автора и читателя, апелляция к эмоциям и вовлечение аудитории в происходящее способствуют росту полярности новых медиа. Это неизбежно приводит к перераспределению структуры медиапотребления и сокращению востребованности классических СМИ.

- Главный секрет успеха новых медиа сегодня в том, что они продают не просто информацию, а эмоции, переживания, возможность вовлечься и прожить ту или иную ситуацию, - заявила старший вице-президент – директор дирекции по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на сессии «Новые медиа: окно в мир или лабиринт неизвестности» в рамках Восточного экономического форума.

По ее словам, одна из ярких примет цифрового мира – максимальная открытость на грани дозволенного: компании готовы показать клиентам в социальных сетях и блогах свою жизнь изнутри, акцентируя внимание на положительных аспектах, чтобы завоевать максимальное доверие.

- Часто блогеры лучше работают с аудиторией и быстрее находят к ней индивидуальный подход. Кроме того, современное медиапотребление практически полностью перешло в цифровой режим. Поэтому компаниям стоит продолжать менять старые привычки, уходить от стереотипов и больше экспериментировать, - отметила Вера Подгузова.

Кстати, вслед за появлением прямого доступа к читателю на медиарынке сформировалась еще одна закономерная тенденция. Компании создают собственные СМИ, заменяя новости и рекламный или продуктовый контент медийными форматами, что позволяет понятно и комплексно донести информацию о бренде, его ценностях, команде.

- Собственное медиа позволяет говорить о сложном простым языком, не зависеть от редакций СМИ, выходить с желаемой периодичностью. Большим преимуществом является и то, что при грамотной подаче такой контент не воспринимается как агрессивная реклама. Как результат, растет аудитория, вовлеченность, эксперты бренда более узнаваемы, - пояснила топ-менеджер банка.

ПСБ активно использует современные медиатренды, в том числе развивает ряд корпоративных СМИ, отвечающих различным задачам банка и охватывающих различные аудитории читателей. У банка есть «ПСБ Блог», который предназначен для повышения финансовой грамотности, печатное издание «Перспективное развитие. Журнал о промышленности, диверсификации производства и финансах» и его аналог - интернет-портал «Перспективное развитие».

- Очевидно, что бренды будут наращивать объемы собственного контента и продвигать его самостоятельно, без привязки к традиционным СМИ. Отсюда можно предположить, что разнообразие форматов - стримы, подкасты, видео и другие - не позволит пользователям заскучать, - резюмировала Вера Подгузова.