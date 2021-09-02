Татьяна Голикова примет участие во Всероссийской недели охраны труда

Мероприятие состоится в Сочи с 6 по 9 сентября в Сочи

6 сентября года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи состоится стратегическая пленарная сессия VI Всероссийской недели охраны труда. С приветственным словом к участникам ВНОТ 2021 обратится премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Участие в дискуссии «Охрана здоровья на производстве: новые вызовы, быстрые решения» примут вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, президент РСПП Александр Шохин, председатель Федерации Независимых Профсоюзов России Михаил Шмаков, генеральный директор госкорпорация «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Николай Горбань, начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» (ЦДЗ) Елена Жидкова, генеральный директор ГК «Восток-Сервис» Сергей Ширяев. Модератором сессии выступит руководитель службы экономических программ телеканала «Россия 24» Алексей Бобровский.

- Пандемия поставила новые задачи перед всем мировым сообществом, и за эти полтора года наша страна научилась многому, в том числе действовать быстро, сообща решать проблемы и находить новые эффективные решения. Естественным образом в ситуации борьбы с пандемией встали вопросы охраны труда и здоровья на производстве, и сегодня они волнуют не только узких специалистов, но и все общество. Синхронизироваться и добиться системного подхода в решении самых актуальных проблем в этой области – главные задачи Всероссийской недели охраны труда. Все принятые решения будут оперативно внедряться в работу, – отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Во время дискуссии обсудят вопросы российского и международного опыта государственного управления охраной труда в период пандемии, модернизации законодательных способов регулирования удаленного взаимодействия в социально-трудовой сфере органов власти, работодателей и граждан, а также внедрение электронного документооборота в сфере труда и его одновременная интеграция в электронные сервисы ПФР, ФСС, государственной инспекции труда.

VI Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 6 по 9 сентября 2021 года в сочинском парке науки и искусства «Сириус». В рамках Недели за 4 дня состоится свыше 100 мероприятий с участием крупных государственных деятелей, глав крупных государственных и частных компаний. Дискуссии ВНОТ охватят широкий круг тем: охрана здоровья, новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, концепция Vision Zero, бережливое производство и многое другое.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс.