Таблетка от бедности: миллионер из Казахстана Курмет Аубакиров учит людей зарабатывать

Сколько в интернете объявлений: «Научу заработать от 1 миллиона в месяц», «За 2 месяца ты купишь квартиру без ипотеки»? Не счесть. Наш народ, наевшийся рекламы в период «Перестройки», сортирует подобные новости флажком «спам», даже не пытаясь вникнуть в суть истории. Ибо «бедность не порок» и «не жили богато нечего и начинать».

На этом фоне появляется Курмет Аубакиров https://www.instagram.com/kurmet_aubakirov/?hl=ru. Бизнесмен и бизнес-наставник из Казахстана, который говорит такое, чему поверить просто невозможно. Мол, бедность не порок, конечно, а болезнь. И ее вполне можно вылечить, как COVID-19. В основе терапии лежат не эзотерика, магия или астрология, а знания, образование, практический опыт и статистика. Неожиданно? Вот мы тоже удивились. И договорились об онлайн-встрече с Курметом. Что из этого получилось читайте в интервью сайта kp.ru.

«В США преподают ради миссии. В России – ради зарплаты»

- Курмет, вы делаете очень громкие заявления, ломающие систему мышления среднестатистического человека на постсоветском пространстве…

- Именно! Ее давно пора сломать и жить лучше. Я – живой пример того, о чем говорю. Я родился в селе в Восточном Казахстане, в семье учителей. В 1995 году мы из деревни переехали в город, скитались по квартирам, а сейчас мой заработок в месяц составляет в среднем 200-250 тысяч долларов чистыми. И это очень круто!

Разумеется, я прошел длинный путь, в основе которого систематическое постоянное образование и самобразование. У меня только высших – три. Я окончил КазГУ (Казахский национальный университет имени аль-Фараби – Прим. Ред.) по специальности математик-программист. По второму высшему – я финансист, магистр финансов. И третье высшее образование я получил в бизнес-школе Гарвардского университета (один из старейших вузов в США – Прим. Ред.) по программе «предпринимательство в развивающихся странах».

- Чем отличается образование в Казахстане или России от образования в Штатах?

- В Штатах дисциплины ведут сами бизнесмены. Люди, которые живут в достатке. Они преподают не потому, что им за это платят зарплату, а потому, что у них миссия – делиться знаниями с молодежью, которая к этому стремится.

Ты не можешь дать взятку человеку, который зарабатываем миллионы. Что ему твоя тысяча долларов, когда он официанту на чай оставляет 10 тысяч. Но он тебя обучит так, что после выпуска ты годен сразу приступить к работе в его компании.

У нас же преподают люди, которые получили высшее образование. Потом работали над учеными степенями: магистр, доктор и т.д. Но они теоретики, которые «нифига не шарят» в менеджменте.

Они преподают за зарплату, а не потому, что хотят, чтобы нация была умнее, талантливее. Нет. Им за это платят зарплату. Такие преподаватели не смогут вырастить крутых специалистов ни в какой области. После выпуска дипломированных специалистов обучает работе на практике работодатель: из чего состоит работа, что означает терминология или как держать микрофон. Зачем были нужны годы обучения, если нужно все изучать с нуля на работе?

И поэтому, когда меня спрашивают: «А чем лучше образование в Штатах?». Я отвечаю: «А вот этим!».

- То есть, нужно «обновлять» преподавателей в наших вузах…

- Да, некоторых можно «обновить» не увольняя.

Помните, были дисковые телефоны? Потом кнопочные, потом радио, потом пейджер, потом GSM-стандарт. Теперь iPhone. То есть прошло каких-то 10-20 лет, мир изменился. Система образования должна поспевать за развитием мира.

Сегодня не актуально расклеивать объявления в автобусах и лифтах, сегодня все в Сети, но у нас по-прежнему учат первому способу.

Как может научить искать клиентов в интернете человек, который учился при Хрущеве и не может отправить сообщение по WhatsApp?

Современное образование в России устарело, а в Штатах оно обновляется каждые полгода.

Пока не произойдет «обновления» в системе образования, его популярность будет идти на спад.

Кем сейчас мечтают быть дети? Не милиционерами и космонавтами, не юристами и финансистами, а бизнесменами.

Семечки на улице продавать – это бизнесмен. И металл добывать – тоже. Но в какой отрасли дети хотят быть бизнесменами, они сами не знают. Они смотрят в сторону тиктокеров, вайнеров и ютуберов. Уметь красиво дурачиться на экране – тоже бизнес. Девочки трясут, чем бог одарил и зарабатывают большие деньги.

В наше время был моден Саша Белый из «Бригады», а теперь Даня Милохин. Это стало культом, и все хотят туда. В российских вузах не научат, как продавать продукт в Instagram. Не научат, как держать аудиторию, потому что сами не знают. Поэтому молодежь и смотрит в сторону США, откуда эти Instagram и Facebook пришли.

- Про «плюсы» зарубежного образования понятно, но вот сидит сейчас среднестатистическая мама из среднестатистической семьи, читает и приходит к выводу, что надо дать ребенку качественно образование. С чего начать? Гуглить телефон Гарварда?

- Одно из направлений моего бизнеса – это получение основного образования по программе Work and Study https://www.instagram.com/ibcgroup.kz/ в США, а также сопутствующего – в Канаде, Чехии и Китае.

Ни для кого не секрет, что Америка является развитой страной. Мой бизнес помогает студентам получить образование и пройти производственную практику от 1 до 5 лет в этой развитой стране.

Пожив и поработав там, у человека меняется уровень мышления. И такие люди могут поменять матушку Россию, вывести ее на новый этап развития.

«Идея не придет к человеку, который не сможет ее реализовать»

- Вполне можно поверить, что человек, который получил хорошее образование, при условии, что он наделен талантом, способен сколотить состояние. Но вы говорите, что научите стать богатым, независимо от возраста. Как?

- Образование за рубежом это лишь одно направление моего бизнеса. Еще одно направление – семинары для стартаперов и предпринимателей, которые хотят выйти из состояния «осьминога», когда 24 часов в сутках не хватает. Учу людей систематизировать уже имеющийся бизнес и быть не предпринимателями, а бизнесменами. В качестве бизнес-наставника я веду программный модуль, который состоит из шести этапов от идеи до реализации.

Этот модуль реально - работающий инструмент, который показал свою состоятельность даже на людях, не мечтавших стать бизнесменами. Мы проводили эксперимент в центре для людей, оказавшихся в сложной ситуации. Кто обычно попадает в такие центры? Как правило, это люди, попавшие в сложные жизненные ситуации. Когда ждать помощи больше не откуда. Например, жена ушла от мужа и просто физически нет денег на съемное жилье. Мы предложили провести для них семинары, чтобы мотивировать к улучшению своего положения. Даже в такой неблагоприятной обстановке, среди людей отчаявшихся, нашлась девушка, отрывшая свое швейное производство. Это ли не доказательство существования таблетки от бедности?

- Как это работает?

- Один из важных моментов – погружение в среду единомышленников. Покажите мне своих подруг, я скажу кто вы. Если у 7 ваших подруг долги в разных банках, то вы такая же. Если вас окружают одни идиоты, то вы самый центровой и главный. Если 7 парней, с которыми вы общаетесь миллионеры, значит либо вы уже, либо скоро начнете много зарабатывать.

Общаясь с деятельными людьми, ты не получаешь от них блага, но ты получаешь идеи и инсайды. Ты создаешь и генерируешь идеи, запускаешь бизнесы. Окружение определяет твой образ, твою концепцию. Когда ты выбираешься из одной среды, из болота и приходишь в новую жизнь.

- Кому стоит пройти этот модуль: людям с конкретными идеями для стартапа или людям, которые хотят разбогатеть, но идей не имеют?

- Всем. Первые поймут к чему двигаться, вторые – задумаются о своем предназначении.

Все очень просто: когда человек выполняет свое предназначение или движется в этом направлении, он и счастлив, и богат. Но 90% людей в нашем мире не находят это предназначение.

Идеи посылаются тем, кто может их реализовать. Вот вы хотели отправить людей в космос и в будущем зарабатывать на этом? Вряд ли. А вот у Илона Маска идея была и была возможность реализовать ее.

Мысль – это и есть сырье для зарабатывания денег. Мысль рождает – стратегию, а стратегия приносит деньги.

Но идеей сыт не будешь. Нужен наставник, который тебя направит. Если бы у меня в свое время был такой человек, который бы мне объяснил, как и что работает, у меня бы не было столько провальных проектов. Свою миссию я вижу именно в этом – научить как можно больше людей избежать фиаско в бизнесе. Взять за руку и привести к успеху и благополучию.

- Во время этих провалов, были моменты, когда хотелось махнуть на все рукой и не заниматься бизнесом?

- С 2018 года такого, слава богу, не был. Но с момента открытия первого ИП, я перепробовал 37 различных направлений. Чего только не было: продажа мужских рубашек, кастинговое агентство, БАДы, здоровое питание, криптовалюты, майнинги. Каждый раз выходило чуть лучше, чем в предыдущие. Но в тоже время каждый раз приходилось возвращаться в найм – я не из тех людей, кто строит бизнес в долг –, чтобы заработать на очередной стартап. Зарабатывал, вкладывал в бизнес, банкротился.

Программа «Work and Study» - это анализ плюсов и минусов 37 предыдущих проектов.

Сейчас я живу на три страны, скоро к ним добавится Турция, а еще мы рассматриваем рынок России, Украины и Белоруссии. Я помогаю людям отправиться за океан за американской мечтой, получить доступное образование, накопить опыт и вернуться в родную страну с новыми идеями. А новые идеи = новые бизнесы. Новые бизнесы – новые рабочие места. Новые рабочие места = рост благосостояния населения. Когда эта цепочка заработает на полную катушку, в России будут люди жить не как в США. В России будут жить лучше.

«В пандемию моя компания заработала первый миллион долларов»

- Курмет, сейчас непростое время для бизнеса. Пандемия закрыла множество ИП, привела к обнищанию населения. Зачем сейчас вкладывать деньги в образование, если применить на практике полученные знания удастся, когда ситуация нормализуется?

- Пандемия и кризис – это время, где ты можешь или обанкротиться или обогатиться. Представьте, что вы участник гонки. Машины несутся на бешенной скорости, разогнавшись на прямой и неожиданно перед ними возникает поворот. Кто-то вылетел с трассы, а кто-то повернул и захватил больший объем рынка. Мой вариант второй.

В период пандемии многие коучи решили закрываться, отправили всех в неоплачиваемый отпуск. Стали пережидать, когда карантин закончится. Я сделал наоборот: оставил всем зарплаты, увеличил объем рекламы в три раза и продолжил работать.

Многие меня не понимали: посольства закрыты, о каком заграничном образовании можно говорить? Но пандемия не вечна. Она закончится и откроются границы. Люди, которые в тот момент вложили деньги в образование, получили визы и уже уехали в Штаты. Мы их там встретили, помогли обустроиться.

Именно в это время, во время кризиса, моя компания получила больший рынок и заработал первый миллион долларов.

- Почему вы пошли против системы?

- В кризис надо идти в сторону очага, а не наоборот. Такая стратегия была выбрана не седьмым чувством, а анализом кризисов прежних лет – кризис недвижимости, кризис валют. Те, кто бежали в центр очага, а не от него, больше выигрывали. Мы взяли за приоритет эту модель. Таким образом, все что происходило вовремя коронавируса, для нас было предсказуемо.

- Рисковая модель. Было страшно?

- Знаете, какой самый серьезный урок я извлек из моего обучения в США? Страну меняют предприниматели, не чиновники. Карл Маркс был прав, когда говорил, что капиталисты должны управлять государством. Чиновники ничего не смогут решить без присутствия бизнеса. Какое бы решение не принимал чиновник – строить дом, завод – все это делает предприниматель.

И от того насколько совестно он будет делать свою работу, будет завесить качество и безопасность людей, которые лечатся в этих больницах; детей, которые учатся в этих школах.

- Курмет, поделитесь планами на ближайшую пятилетку.

- На 2021 год была стратегия – открыть 10 представительств в Казахстане – это уже сделано. И еще в четырех странах мира, пока три страны запущено.

Если говорить о пятилетней стратегии, то я хочу открыть представительства во всех странах, где есть программа «Work and Study USA». Считаю, что даже человек с мимимальным знанием языка, должен иметь право на доступное образование в США, качественные знания и хорошую зарплату. Чем больше таких людей, тем качественнее будет жизнь вокруг. Мы стремимся именно к этому.