Японская блогерша 100 дней снимала поросенка, а затем выложила видео с запеченным животным

Японка под ником mini_pig99 собрала тысячи подписчиков на YouTube на канале с провокационным названием «Свинья, которую съедят через 100 дней». Фото: YouTube

Животные и дети - залог успеха любого видеоблога. Руководствуясь этим принципом, японка под ником mini_pig99 прикупила себе милого розового поросеночка по кличке Кальви и завела на YouTube собственный канал с провокационным названием «Свинья, которую съедят через 100 дней».

Каждый день девушка рассказывала о жизни домашнего питомца. Мини-пиг Кальви родился в этом году 27 февраля. Его хозяйка каждый день публиковала фотографии и видеоролики, на которых она играла с поросенком, кормила его и даже выгуливала. Ролики пользовались популярностью у пользователей. Всем было интересно: решится ли в итоге японка на убийство Кальви. Ведь было заметно, что мини-пиг привязался к своей хозяйке, он терся о ее руки и требовал любви и ласки.

Развязка наступила через три месяца, как и было обещано, ровно на 100-й день. Девушка выложила на канале видео, где подписчики увидели, как она маринует разделанную тушку в соусах, масле и специях, жарит мясо в гриле, а затем с аппетитом уплетает зажаренного поросенка.

Смотреть видеосюжет Японка показала запеченного поросенка

Более миллиона пользователей, увлеченных судьбой Кальви негодовали и не верили своим глазам. Неужели блогер оказалась такой бесчеловечной и хладнокровной и обрекла своего любимца на мучительную смерть и шашлык?! Зрители выдвигали теории, что размер зажаренного поросенка отличается от размера Кальви, да и вся эта сцена с готовкой и поеданием ничто иное как постановка.

Однако самые внимательные пользователи заметили в видеоролике на отметке 3:13 загадочную приписку - «Эта история - выдумка».

И уже на следующий день на канале появилось уже 101-е видео, на котором красовался живой и здоровый Кальви.

- Свинина, которую вы едите, и Кальви — это одна и та же жизнь, - философски изрекла хозяйка поросенка, глядя в объектив камеры.