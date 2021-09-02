Не надо стесняться! В селах появляются спортивные площадки для молодых мам и пожилых людей

Жительницы села с удовольствием ведут активный образ жизни Фото: скриншот

Во всех крупных городах обустроено множество мест для занятий спортом - стадионы и площадки. Но чаще всего они предназначены для отдельных категорий граждан - в основном, детей, молодежи и мужчин (те же футбольные поля). А что делать юным девушкам, молодым мамам и пожилым людям? Чаще всего представленное на спортплощадках оборудование им не подходит или бывает слишком стыдно заниматься наравне с молодежью. Неужели остается только сидеть на лавочкам и сплетничать?

Такая проблема возникла и в селе Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области, но благодаря поддержке Фонда президентских грантов ее удалось быстро и успешно решить. На территории населенного пункта по инициативе местной религиозной организации православный Приход Свято-Николаевского храма РПЦ появилась площадка "Спорт - доступный всем".

Здесь установили не только самые различные тренажеры, включая силовые и эллиптические, но и столы для настольного тенниса. Заниматься на такой площадке можно в любое время года, а спецаильно для женщин и пожилых людей оборудование не стали утяжелять дополнительными весами - поднимать нужно лишь собственный вес.

Конечно, сначала местных жителей пугали новые и непривычные тренажеры, но со временем площадка стала место дружеских встреч и совместных занятий. Женщины с удовольствием ведут активный образ жизни и больше не стесняются - ведь вся территория в их распоряжении. Да еще и на безвозмездной основе!

Остается надеяться, что такие места для занятий спортом для отдельных категорий граждан буду появляться в каждом, даже самом небольшом, населенном пункте.

Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Местная религиозная организация православный Приход Свято-Николаевского храма с. Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области Белгородской и Старооскольской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархататоже принимала участие в нашем конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы публикуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.