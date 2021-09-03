Партия «Новые люди» представила программу перемен

Лидер партии Алексей Нечаев обратил внимание, что в разработке программы принимали участие более 340 тысяч человек. Фото: Пресс-служба Новые люди

Партия «Новые люди» представила предвыборную программу. В подготовке документа приняли участие более 30 тысяч человек со всей страны. Председатель партии Алексей Нечаев вместе с коллегами сообщил о ключевых моментах стратегии.

«МЫ РИСУЕМ КАРТИНУ БУДУЩЕГО»

«Мы очень много в прессе и в Госдуме наблюдаем обсуждение прошлого. Политики обсуждают: надо ли все-таки Волгоград переименовать в Сталинград, нужно ли наконец захоронить Ленина, и другие «острые» вопросы современности, - иронизирует Алексей Нечаев. - Все это никак не улучшит жизнь людей. Надо жить в настоящем, и партия «Новые люди» - про настоящее. Мы рисуем картину будущего. И даем инструментарий, за счет которого это будущее можно построить: нашу программу».

Ключевыми вызовами для России он считает оторванных от жизни чиновников, коррупцию и устаревшее вертикальное госуправление, которое ведет к закручиванию гаек и тотальному контролю всех и вся. Из-за несправедливого распределения налогов в пользу центра Россия остается богатой страной бедных людей. Больше того, необходимо провести экономический маневр, который сократит налоги (до 5 - 7% с оборота) и увеличит зарплаты.

«Есть две параллельно существующие России. В одной - национальные проекты реализуются, экономика развивается семимильными шагами, там все якобы очень здорово. И там живет свой народ - чиновники, силовики, сотрудники госкорпораций, все, кто живет за счет госзаказов, - отметила лидер федерального списка партии Сардана Авксентьева. - И есть другая - настоящая Россия. Мы разговариваем с людьми в регионах и видим, что там все не так хорошо, как хотелось бы. Задача партии «Новые люди» сделать так, чтобы эти две России наконец воссоединились. Чтобы наша страна была богатой и современной. Чтобы мы все жили в здоровом демократическом обществе».

ПОДНЯТЬ СТАВКУ ПЕДАГОГА ДО 75 ТЫСЯЧ

Программа «Новых людей» предлагает ввести единый федеральный оклад для учителей и ликвидацию Рособрнадзора. Главный редактор издательского дома «Первое сентября», председатель партийного комитета по образованию Артем Соловейчик сообщил: вместо того чтобы повысить зарплату педагогов за одну ставку, школы вынудили сократить количество учителей и дать каждому повышенную нагрузку. Теперь 65% учителей работают сверхурочно, 30% - на две ставки, что немыслимо, и только 5% - на одну.

«Нужно поднять зарплаты учителей и запретить принуждение к сверхнагрузке. Мы предлагаем ввести единый федеральный оклад в размере 75 тысяч рублей за одну ставку», - говорит Артем Соловейчик.

Также среди инициатив партии - прямые выборы мэров и губернаторов, доступная частная медицина по полисам ОМС, выборность судей, прокуроров и полицейского начальства. «Новые люди» выступают против принудительной вакцинации, за расширение участия присяжных заседателей в судах и снижение стоимости услуг ЖКХ.

«Я врач-реаниматолог. Моя главная задача - спасение жизней. Но из 24 часов напряженной работы я должна потратить на бумаги минимум три часа, - поделилась врач-нефролог, реаниматолог, кандидат в депутаты Госдумы Дарья Садовская. - Надо решать и вопрос зарплат. Загляните в любую больницу: вы найдете там загнанных несколькими сменами врачей, которые при этом получают копейки. Необходимо ввести федеральные оклады для врачей, медицинских сестер и младшего медицинского персонала. Тогда работать будет одинаково выгодно в большом городе и маленьком селе».