Анекдоты: Всегда делайте, как вас просят, и все будет хорошо! Но не у вас

- А что это у вас такое?
- Это оберег от злых и гадких людей.
- А рядом?
- Так патроны к нему...
* * *
- Ты где был? Опять по бабам шлялся?
- Нет, с мужиками в карты играли.
- Ну я же говорю - дамы были!
* * *
После того как в социальной сети ВКонтакте добавили категории: родственники, одноклассники, однокурсники, осталось добавить категории: пили вместе, где-то видел и черт его знает, просто так добавил.
* * *
Мужики, прошу совета.
После долгого отсутствия приехал на дачу, зашел на огород. Картошка вся заросла коноплей... Что выпалывать?
* * *
- Прости, но нам нужно расстаться. Я так больше не могу, ты меня просто не замечаешь.
- Кто здесь?!
* * *
- Как вам новый зять?
- Хороший парень! Из вакцинированной семьи!
* * *
- Алле?
- Привет, Петрович, это я. Стою, понимаешь, недалеко от тебя. Тормоза отказали. До гаража надо добраться. Ты не мог бы…
- Серега, ты идиот?! Не буду я тебя без тормозов буксировать, и не проси. Эвакуатор тебе сейчас вызову.
- Не, ты не понял. Это я тебя буксировать буду, а ты тормозить в случае чего.
* * *
- И давно ваш малец начал дешевые понты кидать?
- Простите, а вы точно детский психолог?
* * *
Пью чай, на упаковке написано «По рецептам королевского двора», изготовитель г. Фрязино».
Не подскажете, кто сейчас во Фрязино король?
* * *
Молодая журналистка берет интервью у Моисея:
- Моисей, вы водили евреев 40 лет по пустыне. Скажите, а были ли какие-нибудь забавные случаи?
* * *
Немного о современном искусстве.
Пятачок:
- Винни, посмотри! Тут художник мой портрет нарисовал.
- А почему ты здесь на части разделен и все пронумеровано?
- Это мясник, он так видит…
* * *
Люблю маршрутки...
Часть пассажиров в маршрутке слушает музыку.
Один вынимает наушник, говорит: «На Ленина остановите», - и засовывает наушник обратно.
Второй вынимает наушник, говорит: «На Ленина остановите».
И так еще три человека...
Водитель вынимает наушник и кричит: «Кто-нибудь на Ленина выходит?»