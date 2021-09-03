Анекдоты: Всегда делайте, как вас просят, и все будет хорошо! Но не у вас

- А что это у вас такое?

- Это оберег от злых и гадких людей.

- А рядом?

- Так патроны к нему...

* * *

- Ты где был? Опять по бабам шлялся?

- Нет, с мужиками в карты играли.

- Ну я же говорю - дамы были!

* * *

После того как в социальной сети ВКонтакте добавили категории: родственники, одноклассники, однокурсники, осталось добавить категории: пили вместе, где-то видел и черт его знает, просто так добавил.

* * *

Мужики, прошу совета.

После долгого отсутствия приехал на дачу, зашел на огород. Картошка вся заросла коноплей... Что выпалывать?

* * *

- Прости, но нам нужно расстаться. Я так больше не могу, ты меня просто не замечаешь.

- Кто здесь?!

* * *

- Как вам новый зять?

- Хороший парень! Из вакцинированной семьи!

* * *

- Алле?

- Привет, Петрович, это я. Стою, понимаешь, недалеко от тебя. Тормоза отказали. До гаража надо добраться. Ты не мог бы…

- Серега, ты идиот?! Не буду я тебя без тормозов буксировать, и не проси. Эвакуатор тебе сейчас вызову.

- Не, ты не понял. Это я тебя буксировать буду, а ты тормозить в случае чего.

* * *

- И давно ваш малец начал дешевые понты кидать?

- Простите, а вы точно детский психолог?

* * *

Пью чай, на упаковке написано «По рецептам королевского двора», изготовитель г. Фрязино».

Не подскажете, кто сейчас во Фрязино король?

* * *

Молодая журналистка берет интервью у Моисея:

- Моисей, вы водили евреев 40 лет по пустыне. Скажите, а были ли какие-нибудь забавные случаи?

* * *

Немного о современном искусстве.

Пятачок:

- Винни, посмотри! Тут художник мой портрет нарисовал.

- А почему ты здесь на части разделен и все пронумеровано?

- Это мясник, он так видит…

* * *

Люблю маршрутки...

Часть пассажиров в маршрутке слушает музыку.

Один вынимает наушник, говорит: «На Ленина остановите», - и засовывает наушник обратно.

Второй вынимает наушник, говорит: «На Ленина остановите».

И так еще три человека...

Водитель вынимает наушник и кричит: «Кто-нибудь на Ленина выходит?»