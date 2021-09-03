Как одним кирпичом отремонтировать дорогу и обустроить русскую деревню

Семья Юрия Николенко переехала из Кирова на природу и ни разу не пожалела об этом. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ПОСЛАНИЕ ОТ НАРОДА

Ничто, казалось бы, не предвещало непоправимого в тот пасмурный ноябрьский день 2020 года. В доме правительства Кировской области двое охранников несли свою суровую, полную тревог и опасностей службу. И вели они, думается нам, примерно такую неспешную беседу.

- Вы бы так близко к окнам не подходили, Василь Иванович (имена охранников изменены на всякий случай. - Ред.). Если вдруг на дом нашего правительства нападут террористы, вас же сразу через стекло застрелят, - говорил молодой бывалому.

- Дурак ты, Петька, - отвечал бывалый. - У нас все окна бронированные. Их еще при Никите Белых вставляли. Окошко каждое столько денег стоит, что тебе и не снилось! Зато окошко это из пушки не прошибешь, ну разве только из гаубицы...

Едва он это договорил, как окно разлетелось вдребезги от кирпича, брошенного снаружи. А сам кирпич оказался у ног охранников. Молодой упал, полагая, что прилетел гаубичный снаряд. Бывалый же подобрал кирпич, посмотрел, сказал уважительно:

- Ишь ты! Еще советское производство от Кировского кирпичного завода имени товарища Кюхельбекера Вильгельма Карповича. Цена - 3 копейки штука.

А на кирпиче наклеенная записка с посланием к губернатору и председателю правительства области. В ней сказано, что в село Трехречье обещают уж много лет отремонтировать дорогу, однако не делают того. И жители очень просят принять вот эту очередную жалобу.

Доподлинно неизвестно, дошло ли послание вместе с «конвертом» лично до адресатов, но дорогу мигом отремонтировали. Там было 7 непроходимых километров. А в этом году сделали капитальный ремонт - еще 13 км.

Кировчанам понравился сей метод экстренного решения многолетних вопросов. И спустя неделю в другое окно правительства прилетел уж второй кирпич с запиской, что жители микрорайона «Озерки» страдают от вони с промзоны. Человек, передавший послание по кирпичной почте, как и в первом случае, пожелал остаться неизвестным. И не попал под камеры, установленные еще в эпоху Белых.

Но к третьему кирпичу все ж таки подготовили видеобдение. И камеры запечатлели, как молодая женщина модельной внешности подошла к дому правительства. Поправила светлый локон, открыла дамскую сумочку, покопалась, вынула кирпич и грациозно метнула его в стекло. Сама удалилась быстро элегантной походкою от бедра.

- Прими почту, Петька, - сказал охранник Иваныч, уже не вставая с места.

На этот раз кирпич оказался с жалобой на нестабильный вывоз мусора из города Кирова.

Четвертый, пятый и т. д. кирпичи, как сообщили СМИ, метали уже по окнам областного УМВД. На кирпичах записки, что полицейские на местах крышуют алкомаркеты с фальшивым пойлом и подпольные «игровухи». Но окна в УМВД оказались непробиваемые. За две ночи их не смогли разбить ни на первом, ни на втором этаже.

А тем временем полицейские поймали подозреваемого в первой кирпичной атаке - 35-летнего активиста из села Трехречье Юрия Николенко. Предъявили ему ущерб за разбитый, примерно, квадратный метр стекла - 85 тысяч рублей.

Но Николенко не сознался, а криминалисты и графологи не установили его причастность к этому... мероприятию, так сказать. Отказался признать вину и второй подозреваемый, которому предъявили ущерб уже в 125 тысяч рублей. Женщину с жалобой на мусор пока что ловят. Однако адвокатам удалось доказать, что стекла столь дорогие только по документам, по факту - обыкновенные, раз уж их может легко разбить любая интеллигентная дама хрупкого сложения, вооруженная кирпичом. После чего хозслужба правительства уценила те стекла до 4 тысяч рублей каждое.

ВРЕДНЕЕ ЗАЙЦА ЗВЕРЯ НЕТ

Мы встретились с первым подозреваемым, Юрием Николенко. Он местный предприниматель. У него в Кирове сеть кафе. Отец троих сыновей, и скоро родится дочка. Для здоровой жизни семьи Юрий купил три гектара земли под селом Трехречье в 20 км от Кирова, куда и переселился из загазованного города. Тут и леса сосновые, и озера рыбные, и тишина звенящая. Построил дом, детскую спортплощадку. В проекте пруд, цветники, сады и пивоварня даже.

Ближайшие школы, включая воскресную, в сторону Кирова в селе Пасегово, в 10 км. Из них 7 км и были непроходимыми. В окрестностях Трехречья еще несколько деревень, куда автобус давно не ходит по бездорожью. Детям поехать в школу, старикам - в поликлинику - проблема жуткая. Писали уж много лет во все инстанции коллективные челобитные, результата не было.

Тогда Юрий с крамольным плакатом встал на центральной площади Кирова под немыслимо дорогими окнами дома правительства. За четыре дня к нему только раз подошел один из больших чиновников, спросил: кто и сколько Юрию заплатил за выходку? Обругал грязно и удалился, не вникая в суть дела. Юрий понял, что плакатом ныне никого не прошибешь. А вскоре уже случилась история с кирпичом, которая вмиг решила проблему. Мы не спрашивали у Юрия, кто именно запустил тот первый кирпич в окошко. Пусть этим вопросом занимается следствие.

Интересно, что в тех местах, где поселился Юрий, мы насчитали до сотни подобных личных угодий. Горожане скупили от одного и до трех гектаров, строятся, высаживают сады, разводят живность, ставят пасеки.

- Места тут райские, - говорит Марина Юдникова, хозяйка трех гектаров, где бОльшую часть занимает сосновый лес. Впрочем, как и у других жителей экопоселения. - Вот только зайцы одолевают. Они здесь во-о-от такие! - она показывает руками размер барана. Нападают бандами на огороды, пожирают овощи. Зато тут грибов и ягод немерено рядом с домом. И прудик у нас вот свой, караси в нем килограммовые.

У Марины муж инвалид-колясочник. Оба зарабатывают медицинским массажем. Несколько лет назад решили уехать из Кирова на природу. Земля здесь стоила очень дешево, поскольку дорога была убитая. Порой соседи вытягивали друг друга тросами из колдобин.

Теперь, как дорогу сделали, земля резко подорожала. Но и горожан, желающих сюда переехать, очень прибавилось. В основном это молодые энергичные люди, какие раньше ехали из деревни в город. Ныне процесс обратный. И если из города на природу проложить дороги, то половина города съедет в лес. Но озадачились мы вопросом: если молодая семья приобретет гектар-другой-третий за городом, это ж надо там пахать в прямом смысле слова. Это же не поедешь летом ни в Крым, ни в Турцию.

- А на кой нам Турция? - отвечает Юрий. - Я вот в жизни нигде за границей не был и считаю, что наша Вятка интереснее всяких турций. Чем там лежать у моря и пузо греть, куда увлекательнее что-то на своей земле и в своем хозяйстве строить. А это ж какая польза для экономики всей страны. Вот представьте, если бы областные правительства вложились в строительство загородных дорог и народ хлынул бы на природу, как бы резко поднялся спрос на строительные материалы, садовую технику. Всем же надо строить себе дома, бани, парники, пруды и прочее. В каждой области сразу все заработает на всю катушку. И люди деньги тратили бы не на Турцию, а вкладывали в свою страну.

Я Б В ПОМЕЩИКИ ПОШЕЛ

Если далее развивать ту мысль, полагаем мы, то этакая идея несет стране покой и стабильность. Горожане, прикованные к своей земле, оторвутся от телевизора и инета. Сберегут психическое здоровье. Не пойдут бунтовать на площадь, некогда. Пока бунтуешь, зайцы нож всадят в спину - капусту, морковь сожрут. А если вырастить, сохранить морковь - не надо ее завозить из заграниц. Это же сколько денег мы сэкономим, приобретем! А еще в чем огромный плюс - города переполненные разгрузятся.

В километрах 3, 5, 7 от экопоселения - несколько деревень умирающих среди буйной растительности. Одна из них Вяз. Местные жители сказывают, что еще при Советской власти было в деревне жителей чуть ли не под тысячу. Имелась даже местная типография. Но молодежь вдруг хлынула в Киров, до которого на автобусе час езды. Там деревенские и прижились. А потом и дорог не стало. Теперь в деревне 5 старичков прописано. Земель пустующих полным-полно. А дорогу совсем недавно подремонтировали, и городские уже присматриваются, хотят поселиться здесь.

Местная жительница Лариса Перминова жалуется, что поселковая власть не может запустить в их края пассажирский автобус, хотя бы разок в неделю.

Лариса Перминова из деревни Вяз поведала, что для счастья не хватает только автобуса. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- А без автобуса мы ни в поликлинику, ни в магазин выбраться не можем, - сетует она. - Чтобы к врачу на прием попасть, нужно пять километров топать на моих на больных ногах. Тут еще за прививки от ковида нас агитируют. Да я рада привиться, но как? Звоню в поселковую поликлинику в Пасегово. Там говорят - приезжайте. А на чем ехать? Такси дорогущее. Звоню в минздрав областной, там обрадовали, что работают выездные бригады, оформите вызов по такому-то телефону и к вам на дом приедут. Ну я звоню. Оказалось, это опять наша поселковая поликлиника. Там от удивления чуть трубку не выронили - какая еще выездная бригада? Не было у нас и не планируется. Ну и как мне прикажете от ковида прививаться?!

Ларисе остается надеяться, что поселятся горожане в деревне, тогда все опять наладится.

Наверное, из всех стран мира Россия - самая богатая по части пустующих плодородных земель. И эту догадку нам подтвердили официальным письмом из Кировской областной администрации. Только в ближайших пригородах от Кирова этих земель сотни тысяч гектаров. А по области почти полтора миллиона. И администрация готова земли те предоставить любым желающим. Однако любители экологии почему-то лепятся в домиках на 6 сотках. Но в том же письме из администрации за подписью начальника Управления массовых коммуникаций Елены Сармановой следует, что светлое будущее для землевладельцев не за горами. Скоро в стране появятся новые помещики Онегины, Ленские, Ларины...

«...В настоящее время в Госдуму РФ внесен законопроект «О семейных поместьях и семейных поселениях в Российской Федерации». Законопроектом предлагается предоставлять гражданам РФ право на безвозмездное получение по упрощенному порядку земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности и свободного от прав третьих лиц, размером не менее 1 гектара для создания семейного поместья, являющегося элементом российской исторической культуры...

Принятие предполагаемого законопроекта будет способствовать вовлечению неиспользованных земель в хозяйственный оборот, улучшению экологии среды обитания людей».

Здание церкви в деревне Вяз сохранилось, а вот людей осталось мало. Ныне тут прописано всего пять семей. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

НИ ПРОЕХАТЬ НИ ПРОЙТИ

Золотой асфальт

Закон «о поместьях», скорей всего, будет принят. Но вы и сегодня можете прикупить участки в несколько гектаров. А как добраться до тех участков на автомобиле - другой вопрос, который мы не могли не задать. Из ответа администрации Кировской области следует:

«...Строительство подъездных путей к жилой застройке экопоселений может быть предусмотрено проектно-сметной документацией и выполнено за счет застройщика. В противном случае в соответствии с Законом № 131-ФЗ осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований самостоятельно за счет средств муниципального дорожного фонда».

Новые помещики, разумеется, предпочли бы противный случай - за счет казенный. Да только у муниципалов денег на это нету. А строительство дорог в России почему-то чудовищно дорогое. Только на ремонт двухполоски в село Троицкое было потрачено около 370 млн рублей на участок чуть менее 20 км. Эти цифры озвучил нам первый замглавы Кирово-Чепецкого района Павел Иванов. Получается, ремонт 1 км обошелся в 18,5 млн рублей! Не чересчур ли? Главный инженер АО «Вятавтодор» Василий Шабалин пояснил, что на Вятке нет ни щебня, ни битума своего. Все надобно завозить. Оттого и цена высокая.

Юрий Николенко считает, что государство наше должно вложиться в дорожную программу для экопоселений, чтобы получить в перспективе большую пользу от осваивания земель.

- Хорошо, - спрашиваем Юрия, - но где набрать рабочую силу на строительство дорог? Десятки тысяч людей понадобятся.

- У нас, - говорит, - из-за неграмотной экономической политики самое активное, трезвое население едет в Москву и в Питер, чтобы заработать 50 - 60 тысяч в месяц. Многие там и остаются. Дайте им эти деньги здесь, на дорожном строительстве, вот вам и местные рабочие руки.

Лично нам такая затея нравится, да сомнительно, что правительство триллионы выделит на строительство пригородных дорог повсюду. Да и везде ли нужны, возможны экопоселения с помещиками? Например, под Махачкалой сплошь камень, как и под Мурманском. Кто будет там селиться? Под Ростовом и Краснодаром все земли фермерские. Но, может, в плане эксперимента испробовать то строительство в той же Кировской, Ярославской, Тверской областях? И посмотреть, что затея даст через три или пять лет.