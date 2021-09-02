До выборов две недели — что думают избиратели?

Выборы депутатов Государственной думы пройдут в период с 17 по 19 сентября 2021 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Международном мультимедийном пресс-центре Россия-Сегодня прошел круглый стол на тему «Кульминация избирательной кампании 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов».

В обсуждении приняли участие главы лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян и руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, а также руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Модерировал встречу директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. Фото: Максим Григорьев

Активизация дебатов, интенсивные поездки по регионам, непрерывные встречи с избирателями, агрессивное продвижение предвыборных программ, громкие заявления и предложения – избирательная кампания достигла кульминации.

В эти дни активность партий прямо влияет на их рейтинги. И все это дает экспертному сообществу почву для более точного прогнозирования итогов выборов.

Какие темы могут стать факторами роста рейтингов партий? Каких активностей ожидать от участников выборов в ближайшие полмесяца?

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИЗНАК КЛАССА

Михаил Мамонов представил свежие данные по социологии:

- Мы фиксируем стабилизацию политической партийной ситуации. Показатели четыре парламентских партий достаточно стабильны. По Единой России — от 28 до 30% колебания в группе тех, кто собирается голосовать за эту партию. От 16% до 18% и у КПРФ. Есть сигналы к некоторому сокращению группы людей, которые собирается за них голосовать. Сохраняется интрига по поводу «партии третьего места». Показатели ЛДПР и «Справедливая Россия-Патриоты-За жизнь» сближаются . 16% предполагают голосовать за непарламентские партии. Второй важный вопрос — каков процент тех, кто уверен, что примет участие в голосовании. В течении последних месяцев эта группа увеличивается. Сейчас она составляет 51% и этот показатель стабилизировался. Такое число респондентов с высокой долей вероятности готовы принять участие в выборах. И есть 16 % тех, кто пока не определились и будут определяться ближе к моменту голосования.

Четыре партии очевидно проходят в Госдуму плюс три партии могут пройти. Это «Пенсионеры за социальную справедливость», «Новые люди» и «Яблоко» — они могу подобраться вплотную к пятипроцентному барьеру.

Группа затрудняющихся ответить скорее всего усилит позиции четырех лидерских партий. Показательно, что тема ковида уходит из актуальной повестки. Всего 10% заявляют, что они боятся заразится, Мы видим улучшение эмоционального фона россиян. И партии, эксплуатирующие тему ковида — она сейчас теряют.

ИНТЕРЕСНЫЙ ЭТАП

Алексей Чеснаков говорил о трендах и о том, куда могут качнутся «неопределившиеся»:

- Хотел поддержать выступление коллеги из ВЦИОМ. Мы вступаем в самый интересный этап избирательной компании. Инерция существует, но сохраняется интрига. И те самые 16% сыграют свою важную роль.

Хотелось бы отметить несколько базовых установок, которые фиксируют базовый расклад. Явку можем рассчитывать, исходя из традиционных инструментов. Голосование в три дня - это стрессовая ситуация. Мы с таким никогда не сталкивались. Для избирателей комфортно, а для экспертов это — фрустрация.

Руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Что касается снижающегося тренда КПРФ - это безусловно видно. Что касается движений по ЕР — мы анализируем и данные ВЦИОМ, и ФОМ. Мы полагаем, что ЕР ориентируются на результат около 45%. Она получит и голоса тех самых не определившихся, которые еще не поняли, за кого будут голосовать. Результаты Единороссов могут находится в промежутке в промежутке между 290 и 305 мандатами. Это интересная интрига. 300 мандатов — это конституционное большинство. И ЕР может либо перейти этот рубеж, либо до него чуть-чуть не дотянуть.

Также есть фиксация по трем партиям, которые приближаются к важному рубежу - это могут быть и Новые Люди, и Пенсионеры, и Яблоко.

Но только на следующей неделе мы сможем говорить о более определенных цифрах, которые могут получит партии. Это базируется на данных ФОМа.

Как прогнозные результаты потенциально соотносятся с реальными — об этом рассуждал Петр Кирьян:

- Мы сравнивали прогнозы и реалии с предыдущими думскими компаниями.

Какие цифры получали разные партии в 2011-2019 годах? Был рост от 41 до 46% у ЕР. У КПРФ и эсеров была несколько нисходящая динамика. ЛДПР немножко выиграла — они накинули себе почти два процента.

С региональными выборами история интереснее. Если посмотреть 2015 год, то виден общественный подъем, связанный в том числе в Крымом. Если посмотрим 2020-й год на который крымский консенсус уже не влиял, а влиял ковидный год, то видно некоторое проседание. У всех, кроме ЕР. Эсеры, как и ЛДПР, очень неравномерно выступили на региональных выборах. Почему так происходит? Не все партии успевают как следуют подготовить кандидатов. Есть и скрытые внутренние конфликты руководства на местах с перспективными кандидатами.

ЕР сильно пересмотрела список одномандатников на местах. Посмотрела, какие есть возможности и прогнозы, и список получился сильным и хорошо распределенным по одномандатным округам. И они могут рассчитывать на значительное представительство. Если же говорить по ЛДПР и эсерам - то такой палочки выручалочки у них не выходит. Видимо, они оценили свои шансы, посмотрели регионы где они наверняка поддержку получат - и там сосредоточились на результате, а на другие регионы решили не распыляться.

Реальное число пришедших на участки, скорее всего, будет поменьше прогнозируемых цифр. Например, респонденты 18-25 лет могут иметь желание дать ответ, кого бы они выбрали, но многие из них не проголосуют. К избирательным урнам все-таки как правило идут люди более старшего возраста.

А цифры региональных компаний имеют шансы повторится. Тот есть четыре «большие» партии вновь получат представительство в парламенте. ЕР активно стремится к сохранению действующих позиций. Коммунисты пока идут в нисходящем тренде - сама их компания ведется под протесты, но без нажима на новые лица и со ставкой на консервативное ядро.

У эсеров и ЛПДПР надо смотреть как сработают их списки. Возможно, как и в прошлом году, они войдут в конкуренцию с непарламентскими партиями

Важным обстоятельством последних двух недель станет то, как все партии расставят акценты в представлении себя избирателям, насколько они чутко прислушиваются к настроениям избирателей.

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