ВЭБ.РФ поможет Сахалину в развитии транспортной инфраструктуры

В рамках Восточного экономического форума правительство Сахалинской области, ВЭБ.РФ и Росатом подписали соглашение о комплексной модернизации и развитии общественного транспорта региона. На острове планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему (ИТС), а также расширить сеть электрозарядных станций. В роли финансового и методологического партнера выступит ВЭБ.РФ.

- Только комплексный стратегический подход к развитию общественного транспорта способен обеспечить высокое качество транспортной услуги для горожан. Нельзя просто обновлять подвижной состав, не пересмотрев маршрутную сеть, систему контрактов с перевозчиками и т.д. Но и обновление подвижного состава, даже когда оно реализуется в рамках комплексной программы, должно соответствовать духу времени, - пояснил Артем Довлатов, заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления госкорпорации.

По его словам, в целом предполагается сделать упор на экологичные виды общественного транспорта, использующие электрическую энергию или водород в качестве топлива.

- Островной регион последовательно решает задачу по снижению вредных выбросов в атмосферу. Один из основных путей - перевод общественного транспорта на экологические виды топлива. Для этого в области развивают соответствующую инфраструктуру. Растет количество стационарных и передвижных заправок для машин на газомоторном топливе, - рассказал Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

За два года на острове планируется установить до 1000 зарядных станций для автомобилей на электротяге во всех муниципальных образованиях. А с 2022 по 2024 годы в Южно-Сахалинске появится 125 электробусов. Это позволит отказаться от дизельных и бензиновых автобусов на муниципальных маршрутах.

- Важно также внедрение интеллектуальной системы управления общественным транспортом. Она позволит сделать пассажирские перевозки более эффективными, снизить количество выбросов и улучшить состояние атмосферы в городах. А от этого выиграют жители области, которые будут меньше времени проводить на остановках и реже болеть, - добавил Валерий Лимаренко.

В роли технологического партнера выступит госкорпорация Росатом.

- Наше сотрудничество носит комплексный стратегический характер и затрагивает самые разные сферы экономики. Подписанным соглашением мы объединяем компетенции сторон в транспортной отрасли. Результатом совместной работы станет развитие системы общественного транспорта в регионе на современной технологической основе с применением «зеленых» технологий и современных цифровых решений, - добавил Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора госкорпорации Росатом, директор блока по развитию и международному бизнесу.

Соглашение действует в течение пяти лет с возможностью пролонгации.