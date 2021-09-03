В ВЭБ.РФ оценили стоимость полной декарбонизации российской экономики

Переход к углеродной нейтральности – это глобальный тренд. И Россия тоже должна работать в этом направлении. Как подсчитали в госкорпорации развития ВЭБ.РФ, для полной декарбонизации российской экономики при текущем технологическом уровне потребуется в пике до 15 трлн рублей (14 - 15% нынешнего ВВП страны). Причем эти деньги будут требоваться ежегодно до 2060 года. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме вице-президент ВЭБ.РФ Андрей Байда.

- В отношении к ВВП это сопоставимо с затратами на сталинскую индустриализацию, - сообщил он. - Эти деньги занять на внутреннем рынке будет трудно, поэтому необходимо активно работать над привлечением внешнего капитала.

По словам представителя госкорпорации, в составе рабочей группы под председательством министра экономики Максима Решетникова ВЭБ.РФ разработал национальную систему зеленого финансирования, которая совместима с передовыми западными аналогами. Это должно облегчить российским компаниям привлечение средств с международных бирж.

Напомним, развитые страны мира поставили глобальную экологическую цель – к 2050 году перейти к так называемой «углеродной нейтральности», то есть снизить нетто-выбросы углекислого газа до нуля.