Квентина Тарантино не пустили в тель-авивский бар

Позже выяснилось, что прославленного режиссера, актера и сценариста просто не узнали Фото: REUTERS

Американского актера и режиссера Квентина Тарантино, который с некоторых пор постоянно проживает в Тель-Авиве, не пустили в бар.

Когда подошла очередь режиссера, у него потребовали предъявить «зеленый стандарт» и не впустили в заведение. Позже выяснилось, что прославленного режиссера, актера и сценариста просто не узнали.

Жена Тарантино, актриса и модель Даниэла Пик инцидент пока никак не прокомментировала.

Известно, что в последнее время Тарантино вместе с супругой и сыном Лео, родившимся в феврале прошлого года, постоянно проживают в Тель-Авиве.

По заявлению самого кинорежиссера, в этом городе он чувствует себя лучше, чем где бы то ни было.

Тарантино и Пик вступили в брак в 2017 году. Отец Даниэлы – Цвика Пик, один из самых известных израильских певцов и композиторов, автор шлягера «Дива», занявшей первое место на Евровидении-1998.

«Зеленый стандарт» – сертификат о вакцинации, выздоровлении от коронавируса или отрицательный тест на заболевание, который по решению властей Израиля необходимо предъявлять при посещении массовых мероприятий. Повторные требования «зеленого стандарта» в Израиле вступили в силу в конце июля на фоне роста заболеваемости коронавирусом, в прежнем варианте правила были отменены 1 июня.