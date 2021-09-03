Жителя Бангладеш арестовали за убийство слона

На своем пути животные иногда вытаптывают посевы местных жителей Фото: REUTERS

Африканские и азиатские слоны на протяжении последних десятилетий находятся на грани вымирания. Из-за нелегальной охоты популяция этих животных стремительно сокращается. Поэтому зоозащитники со всего мира разрабатывают различные меры по охране слонов, а стражи порядка и неравнодушные граждане следят за порядком на местах, ловят браконьеров и передают их в руки правосудия.

Территория на границе между Бангладеш и Мьянмой является миграционным коридором для слонов, передвигающихся по этой части сета в поисках еды. На своем пути животные иногда вытаптывают посевы местных жителей. Но зоологи придумали способ проводить слоновьи стада в обход населенных пунктов и полей с кукурузой и рисом: они разбрасывают в качестве приманки еду на безопасных маршрутах.

Но один фермер из Бангладеш решил обезопасить свои наделы чересчур радикально: вместе со своим старшим сыном он установил вокруг рисового поля электрические ограждения. Попав под напряжение, один из слонов упал замертво. Удостоверившись, что животное погибло, мужчины разрубили его на куски и зарыли их в землю, передает FranceInfo.

О преступлении узнали полицейские и местные чиновники, которые вычислили хозяина рисового поля. Мужчину задержали, а его сын бросился в бега.

Теперь фермеру грозит 8-летний тюремный срок за жестокое обращение с животным. Его отпрыска, причастного к убийству, объявили в розыск.

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