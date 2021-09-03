Без поправки на изнасилование и инцест: в Техасе приняли самый жесткий закон об абортах

Правозащитники пророчат поток судебных исков от несогласных с новой нормой, а также протесты и демонстрации в Техасе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый строгий в США закон об абортах принят в штате Техас: отныне там запрещено прерывать беременность на сроке свыше 6 недель, причем, даже если она наступила в результате изнасилования или инцеста.

Согласно новой законодательной норме, аборт запрещен после того, как обнаруживается сердечная деятельность у плода, что соответствует примерно шести неделям беременности – сроку, на котором далеко не каждая женщина знает, что станет матерью.

Теперь любой житель штата имеет право обвинить в суде: врачей, делающих аборты, тех, кто материально поддерживает женщину, решившую прервать беременность, и даже водителя автомашины, на которой нарушительница закона отправилась к докторам.

Кроме того, власти планируют поощрять доносы – за успешный иск против поставщиков услуг по прерыванию беременности гражданам обещают выплатить не менее $10 тысяч, сообщает WP.

«Эти судебные иски - не против женщин. Судебные процессы будут направлены против лиц, зарабатывающих на абортах, и против самой индустрии абортов», – заявили в движении Texas Right to Life, которая, кстати, создала сайт для анонимных сообщений о нарушении нового закона.

Ранее некоторые штаты уже пытались протащить столь жесткие формулировки против абортов в виде закона, но противникам запрета удавалось от них отбиться.

Правозащитники пророчат поток судебных исков от несогласных с новой нормой, а также протесты и демонстрации в Техасе.

Свое несогласие с новым законом, вступившем в силу 1 сентября, уже высказал президент США Джо Байден. По мнению главы Белого дома, решение властей Техаса нарушает конституционные права женщин, что особенно плохо может сказаться на представительницах этнических меньшинств или малообеспеченных семьях.