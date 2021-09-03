Сбер создает альянс для устойчивого развития российской экономики

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Фото Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Ряд участников Восточного экономического форума (ВЭФ) заинтересовались инициативой создания ESG-альянса бизнеса.

- Мы обсудили это с «Газпромнефтью», еще несколько участников форума заявили в явном виде о своей заинтересованности, - сообщил журналистам Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбера.

На сессии Сбера на тему «Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?» в рамках ВЭФ Герман Греф предложил создать в России ESG-альянс бизнеса и провести первую конференцию его учредителей в октябре.

По его словам, такого рода объединение необходимо, чтобы взаимодействовать с правительством страны и на международном уровне, чтобы обсуждать дальнейшие перспективы и планы, в том числе в энергетической стратегии.

- В октябре мы делаем установочную конференцию ESG-альянса, - подтвердил журналистам Александр Ведяхин.

Напомним, термин ESG означает устойчивое развитие. Это принципы ООН, обязывающие все страны и крупные компании вести свою деятельность бережно и сбалансированно между тремя компонентами устойчивого развития: экономического, социального и экологического.