За последние пять лет на Кавказе уничтожено 250 террористов

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом Росгвардия проводит ежегодную Всероссийскую информационно-просветительскую акцию «Вместе против террора».

Представители ведомства проводят в школах и вузах страны мемориальные и учебно-методические мероприятия, посвященные памяти жертв террористических актов и воинов правопорядка, погибших при выполнении служебного долга.

- В целях антитеррористического просвещения населения сотрудники и военнослужащие ведомства напоминают гражданам о правилах поведения в случае возникновения террористической угрозы, а также о необходимых мерах предосторожности в общественных местах, - сообщили в Росгвардии.

Отмечается, что сегодня войска Росгвардии совместно с коллегами из других ведомств продолжают активно участвовать в борьбе с терроризмом.

- Только за последние пять лет Объединенной группировкой войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона России проведено свыше 4 тысяч специальных операций, в ходе которых ликвидировано 250 боевиков, обнаружено и уничтожено 29 баз подготовки незаконных вооруженных формирований, 193 стоянки боевиков и 517 схронов, - сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В сообщении отмечается, что в результате проведенных мероприятий с участием росгвардейцев изъято свыше 4,5 тысяч единиц огнестрельного оружия, около 300 тысяч боеприпасов различного калибра, более тонны взрывчатых веществ.

По данным ведомства в рамках повышения эффективности этой работы налажен интенсивный обмен опытом с антитеррористическими подразделениями других государств. Так, представители сил специального назначения Росгвардии неоднократно выезжали в Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Казахстан, где отрабатывали вопросы антитеррористической подготовки.