ВКонтакте расскажет о жизни Сергея Довлатова к его юбилею

Пользователи смогут увидеть киноленту «Довлатов» и трансляции главных событий фестиваля «День Д»

ВКонтакте подготовила специальный проект к юбилею Сергея Довлатова — в этом году ему могло бы исполниться 80 лет. Пользователи смогут увидеть киноленту «Довлатов» и трансляции главных событий фестиваля «День Д», который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Также каждый сможет поделиться своей любимой цитатой писателя.

Смотрим кино

ВКонтакте покажет фильм «Довлатов», режиссёром которого стал Алексей Герман — младший. Лента получила награду Берлинского кинофестиваля и победила в одной из номинаций премии «Ника».

Трансляция пройдёт 3 сентября в 20:00 в сообществе «Культура ВКонтакте». Это новая платформа, где пользователи смогут узнавать об интересных мероприятиях и трансляциях, развивать свои проекты в сфере культуры, следить за крупными событиями, среди которых Ночь музеев или День театра. А ещё — знакомиться с произведениями искусства: не путать Моне с Мане, а Ингрид Бергман — с Ингмаром Бергманом.

Отмечаем «День Д»

Также пользователи смогут стать гостями фестиваля «День Д» — не покидая ВКонтакте. Трансляции главных событий будут доступны в сообществе мероприятия с 3 по 5 сентября. Фестиваль пройдёт в юбилейный пятый раз и объединит больше 40 мероприятий: от кинопоказов, лекций, выставок и спектаклей до экскурсий, концертов, публичных чтений и парада фокстерьеров.

Делимся цитатами

К юбилею писателя ВКонтакте предложит опубликовать запись или историю с цитатой Сергея Довлатова — например, «В любой ситуации необходима какая-то доля абсурда» или «Зарплата хорошая, но маленькая». Так каждый сможет остро и иронично высказаться словами любимого автора. Подписчики сообществ, посвящённых творчеству писателя, увидят предложение поделиться фразой в ленте новостей. Также выбрать цитату можно в мини-приложении «Рассказать друзьям».

Ранее ВКонтакте выпустила трибьют-альбом «Я — голос ваш» ко дню памяти Анны Ахматовой. В записи приняли участие Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Тося Чайкина, Женя Любич, ANIKV, polnalyubvi, IOWA, Эрика Лундмоен, а также Ах Астахова.