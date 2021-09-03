Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в Чертаново

ФОК будет принимать посетителей круглый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе Чертаново на юге столицы в 2022 году откроется физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Сейчас четырехэтажное здание строят на Чертановской улице.

«Монтаж металлоконструкций кровли уже завершён, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме того, специалисты приступили к остеклению фасада. В ближайшее время планируется начать работы по водоподготовке бассейна - монтаж фильтров, теплообменников и другого технологического оборудования. Строительная готовность здания составляет уже 40 процентов».

ФОК будет принимать посетителей круглый год. В нем станут проводить физкультурно-оздоровительные занятия, а также районные соревнования по плаванию без зрителей.

«Мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза, - напомнил Загрутдинов. - Строительство спортивных объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом».

КОНКРЕТНО

Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса - более 3700 квадратных метров.

В нем разместятся:

- бассейн для оздоровительного плавания с ванной 25х16 метров, а также ванной 10х6 метров для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет;

- блок раздевалок;

- буфет для занимающихся;

- технические, бытовые и вспомогательные помещения;

- медицинский блок;

- административные помещения.

Здание и подходы к нему сделают комфортными для инвалидов. К примеру, у них будет возможность для занятий в бассейне, посещения кафе и врачебного кабинета. Кроме этого, около спорткомплекса обустроят специальные парковочные места.

ПЛАНЫ

В 2021 году по программе «Спорт Москвы» в столице построят 13 сооружений:

- 3 физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК);

- 4 спортивных комплекса;

- 2 футбольных поля;

- легкоатлетический манеж;

- ВМХ-велодром.

Кроме этого, завершится строительство Международного центра самбо и Центра бокса в Олимпийском комплексе «Лужники» и продолжится дальнейшее развитие спортивного комплекса «Воробьевы горы».