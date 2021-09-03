Виталий Коротич: Зеленский съездил к Байдену, как Щербицкий - в Политбюро ЦК КПСС

Экс-главред «Огонька» побывал «Коридорах власти с Александром Гамовым» на Радио «Комсомольская правда» Фото: Евгения ГУСЕВА

- ...Виталий Алексеевич, здравствуйте! Можете говорить?

- Да, могу. Отойду в сторонку, я в супермаркете, пришел за картошкой.

- Я к вам, как к человеку, который знает хорошо и Украину, и Америку. Что, все-таки, произошло? Визит Зеленского к Джо Байдену я имею ввиду...

- Вы знаете, ничего не произошло.

- Как? Много раз его откладывали, переносили в связи с Афганистаном, который мы с вами тоже как-то обсуждали. И вот, все-таки, он, как бедный родственник, сидит около пожилого человека.

- Нет... Ничего, тем не менее, не произошло. То есть, ничего не изменилось - ни в худшую, ни в лучшую сторону.

Были общие слова, скажем, - приняли Байден и Меркель решение о том, что - если Россия будет там блокировать поставки газа Украине, то ее накажут. Так здесь это и подтвердили, то есть, - никаких внушительных новых дел, никаких решений революционных.

Просто они подтвердили свои отношения.

Примерно так, в советское время, Щербицкий (первый секретарь ЦК компартии Украины. - А.Г.) ездил в Москву на заседание Политбюро ЦК КПСС.

- А как вам вот эти вот кадры, которые показали. Видимо, это украинская хроника, может, американская, я не знаю, - когда Зеленский выходит от Байдена, как с экзамена и говорит: негативного ничего не было, типа - хозяин доволен, значит…

- Ну, да. Я просто помню, как ездил в Москву Щербицкий, и до него там Шелест, другие украинские вожди, отчитывались: все хорошо, меня не сняли, и я при месте.

Понимаете, Зеленский сейчас еще налаживает свои отношения в Европе, приучает к себе европейских лидеров. И уверяет их в том, что он останется и после следующих выборов. То есть, ничего радикального произойти не могло.

И не надо ждать, что сейчас случится что-то: ах, трах, бах – какое-то совершенно неожиданное.

- А дальше какие будут, на ваш взгляд… События.

- Зеленский заявляет какие-то грандиозные планы. Вот, дескать, мы будем сейчас делать новое, мы будем лидером всей Европы. Да ради Бога, кто вам не дает? Становитесь лидером всей Европы.

Единственное, конечно, - да, прошло время, когда там, на Украине, еще можно было разговаривать с людьми, которые все помнили. А сейчас во власть приходят те, которые уже не просто получили образование «не советское», а родились после 1991-го года, когда Советский Союз развалился. Они уже никогда не жили в Союзе, не воспитывались в пионерских лагерях, они совершенно другие.

Это - люди, представляющие другую Украину, развивающуюся в другую сторону, потому что Украина находится под четким внешним управлением. Вот и все.

- Понятно. Вот Зеленского вы с Щербицким сравнили. Но Щербицкий – это, все-таки, был хозяин Украины.

- Хозяин Украины, лидер, это все - да. Но Зеленский - тоже номинальный хозяин сейчас. Конечно, Щербицкий был личность, большая и интересная, я его очень уважал. Но он приезжал тоже в Москву - не на равных, а, так сказать, выяснить свои отношения. А отношения там были дружеские, совсем не такие, как у Байдена с Зеленским, не хозяина с подчиненным.

- На охоту могли съездить, могли выпить.

- Да.

- Он же к Брежневу ездил, правильно?

- Конечно. И они - все было хорошо, они были знакомы - оба с Днепропетровска. Это вот вопросов нет.

Но все равно - неравность служебная была, поэтому она существует и сейчас. Только теперь «Политбюро» удалилось, находится в Вашингтоне, вот и все.

- Ясно. Спасибо! Как всегда, точно, четко.

- Спасибо вам,

- Вы очень помогаете, мы пишем для наших читателей.

- Ну, все, иду покупать картошку.