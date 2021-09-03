«Газпром нефть» и «Совкомфлот» договорились о декарбонизации перевозок по Северному морскому пути

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Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в области повышения эффективности мореплавания в арктической зоне России. Партнерство двух компаний предусматривает развитие цифровых технологий и применение судовых топлив с низким углеродным следом.

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ВЫВОЗ

«„Совкомфлот“ — основной партнер „Газпром нефти“ в сфере морской логистики, - сообщил Александр Дюков. - Ежегодно судами крупнейшего российского оператора на рынке коммерческого судоходства перевозится свыше 8 млн тонн арктической нефти „Газпром нефти“. Мы уже активно применяем цифровые решения в работе с „Совкомфлотом“, и в рамках нового соглашения продолжим совместное технологическое развитие. Кроме того, планируемое использование сжиженного природного газа и других экологичных видов топлива для заправки судов обеспечит еще более высокую экологичность морских перевозок в Арктике».

Нефтянники и флот расширят применение цифровых технологий для управления арктической морской логистикой. Уже сейчас танкеры «Совкомфлота» подключены к первой в мире цифровой системе управления арктической логистикой «Капитан», разработанной специалистами «Газпром нефти». Технологии искусственного интеллекта и нейросети помогают капитанам выбирать оптимальный маршрут сквозь арктические льды, расходовать меньше топлива и сокращения времени простоя судов.

«ЗЕЛЕНАЯ» ТРАНСФОРМАЦИЯ

Вторым направлением соглашения станет декарбонизация морских перевозок за счет использования альтернативных видов судового топлива. Компании договорились провести тестовые испытания перспективных видов «зеленого» топлива на действующих судах-танкерах «Совкомфлота». Предполагается, что для заправки судов природным газом будет задействован первый в России СПГ-бункеровщик «Газпром нефти» — «Дмитрий Менделеев».

«По уровню технической оснащенности и энергоэффективности судов флот „Совкомфлота“ стабильно входит в число ведущих на мировом рынке морской транспортировки энергоносителей, - отметил Игорь Тонковидов. - При этом мы исходим из того, что ключевым фактором успешного развития и мирового судоходства, и мировой энергетики является глобальная энергетическая трансформация, которая связана с переходом на экологически более чистые виды топлива. Мы приветствуем возможность расширить наше сотрудничество с компанией „Газпром нефть“, давним партнером и одним из крупнейших фрахтователей судов „Совкомфлота“. Убежден, что продолжение совместной работы по внедрению инновационных технологий и цифровых решений в практику морской транспортировки энергоносителей будет способствовать достижению стратегических целей обеих компаний».