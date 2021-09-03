Глава СУЭК Степан Солженицын: Тарифы на вывоз угля должны базироваться на социально-ответственном отношении к регионам

Генеральный директор АО «СУЭК» Степан Солженицын. Фото: пресс-служба СУЭК

Проблема вывоза российского угля в направлении рынков Азиатско-Тихоокеанского региона стала одной из главных тем «транспортной» сессии Восточного экономического форума. Дискуссионная площадка «Как приблизить Дальний: пути снижения транспортных издержек» 3 сентября собрала внушительный состав участников, в том числе крупных грузоперевозчиков и глав ведущих российских компаний-грузоотправителей. Обсуждая тарифную политику на вывоз угля, глава РЖД Олег Белозеров призвал более широко применять принцип «вези или плати» (когда транспортные компании берут на себя обязательства вывезти определенный объем груза, а в случае его непоставки грузоотправитель должен заплатить штраф). Белозеров также предложил рассмотреть возможность привязки тарифов на вывоз к биржевой цене угля.

В ответ генеральный директор АО СУЭК Степан Солженицын напомнил о социальной ответственности при принятии тарифных решений. Глава угольной компании отметил, что от вывоза угля зависят интересы людей и регионов, которые могут потерять рабочие места из-за транспортных ограничений. Привязку тарифов к биржевым ценам и квот на вывоз - к результатам аукционов Солженицын считает, по меньшей мере, непродуманным шагом.

- Угольный бизнес требует долгосрочных решений. Мы не можем сегодня уволить людей, потому что не победили на аукционе по вывозу угля или из-за роста тарифа, а через месяц нанять их снова. В таких отраслях, как угольная, мало думать об интересах бизнеса, надо думать про людей и искать взаимоприемлемые решения, - подчеркнул руководитель СУЭК.

ВЭФ 2021. «Транспортная» сессия: Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации. Фото: пресс-служба СУЭК

Взаимоприемлемыми решениями Солженицын считает обеспечение стопроцентного вывоза от заявленной мощности дорог и разработку прозрачного алгоритма вывоза грузов. Глава СУЭК привел в пример Бурятию, которой на 75% сократили квоты на вывоз. По его словам, регион пострадал именно в результате отсутствия прозрачного механизма распределения квот на вывоз грузов. Поэтому при принятии транспортных решений компании должны основываться, в том числе, и на социально-ответственном отношении к регионам, в которых они работают.

При этом Солженицын подчеркивает: СУЭК не против принципа «вези или плати», поскольку отправитель грузов несет ответственность перед транспортной системой. Такой принцип уже внедряется в Кузбассе, и угольные компании относятся к нему с пониманием. В свою очередь, СУЭК предлагает аналогичный принцип «купи и вези», при котором у угольных компаний появилась бы возможность инвестировать средства в покупку мощных локомотивов. Такая техника позволила бы увеличить объемы вывоза угля при условии сохранения монополии РЖД на тягу.

Напомним, компания СУЭК - крупнейший в России производитель угля и один из главных производителей тепла и электроэнергии в стране. Основным акционером СУЭК является Андрей Мельниченко. Предприятия компании расположены в 12 регионах России, на них работают более 70 тысяч человек.