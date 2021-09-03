«Поможет компании решать амбициозные задачи»: «Норникель» построит дизель-СПГ ледокол для проводки судов по Северному морскому пути

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На площадке Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, компания «Норникель», госкорпорация «Росатом» и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС, входит в структуру НК «Роснефть») заключили соглашение о намерениях совместно спроектировать и построить двухтопливный дизель-СПГ ледокол. Судно будет осуществлять ледовую проводку кораблей, перевозящих грузы «Норникеля» (напомним, это крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди) по Северному морскому пути (СМП).

ФЛАГМАН МОДЕРНИЗАЦИИ

Напомним, строительство таких ледоколов обсуждается с 2017 года. Изначально инициатива исходила от ФГУП «Атомфлот». По его заказу финская Aker Arctic Technology даже разработала тендерный проект. Среди возможных исполнителей заказа назывались Выборгский судостроительный завод в кооперации с финской Helsinki Shipyard Oy, китайский Hudong, корейские Samsung или Hyundai, а также дальневосточная «Звезда» (входит в ДЦСС).

«Соглашение с «Росатомом» и ДЦСС направлено на организацию сотрудничества ведущих российских компаний, целями которого является решение задач национального масштаба, включая реализацию инвестиционных проектов в российской Арктике, развитие инфраструктуры и увеличение грузооборота СМП, создание российского производства СПГ-ледоколов», - сообщили в «Норникеле».

Теперь стороны сформируют рабочую группу, которая разработает техническое задание на проектирование и строительство СПГ-ледокола, выберет верфь, а также рассмотрит варианты привлечения финансирования. Проект договора на проектирование и строительство дизель-СПГ ледокола рабочая группа должна подготовить к середине 2022 года.

«Ледокольный флот – флагман масштабной модернизации транспортной инфраструктуры Норильского промышленного района, - отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин. - «Норникель» наращивает объем перевозок для своевременной реализации стратегических инвестиционных проектов в регионе. Новый ледокол поможет компании решать стоящие перед ней амбициозные задачи, а соглашение станет важным шагом в развитии партнерства ведущих российских компаний в области развития Арктики».

В настоящее время компания владеет уникальным арктическим флотом: пятью морскими сухогрузами и танкером «Енисей» усиленного ледового класса, которые способны преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метров без сопровождения ледоколов.

«Однако скорость проходки без проложенного ледового канала оказывается крайне низкой. Поэтому исторически мы привлекаем ледоколы для того, чтобы они пробивали канал, по которому уже курсируют наши сухогрузы», - сообщил старший вице-президент – руководитель Блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ В ЭКОЛОГИЮ

Речь идет о двух ледоколах типа «Таймыр» с однореакторной установкой мощностью 50 тыс. л.с. («Таймыр» и «Вайгач», построенные в 1989 и 1990 годах соответственно), которые должны выйти из эксплуатации к 2027-2029 годах. Для их замены и нужны новые суда. Один ледокол понадобиться «Норникелю» уже к 2024-2025 годам, поэтому строить его, вероятно, будут на зарубежных верфях. Но, с учетом глобальной «зеленой» повестки и комплексной экологической программы компании интереснее разработать отечественный дизель-СПГ ледокол.

«Компания вкладывает миллиарды долларов в экологическую программу, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы она касалась не только производственных, но и транспортных активов, - добавляет Сергей Дубовицкий. - Конечно, двухтопливная технология будет стоить дороже, чем однотопливная, но с точки зрения как экологической, так и климатической повестки, это интересная для нас история».

По словам топ-менеджера «Норникеля», в рамках разработки техзадания сторонам предстоит определиться с эксплуатационными характеристиками нового ледокола. Новые ледоколы нужны компании в связи с плановым ростом грузопотока по СМП. В прошлом году собственный флот компании перевез по этой транспортной артерии более 1,5 млн тонн грузов, или примерно 5% всего грузооборота пути. Этим летом компания даже заключила дополнительное соглашение с «Росатомом» о ледокольном обеспечении (к главному соглашению о сотрудничестве, подписанному в 2018 году): до сих пор атомные ледоколы привлекались с января по май, теперь будут работать с ноября по май.

«Сегодня компания находится на новом витке развития. Наши новые амбициозные проекты – по модернизации производства, улучшению экологической обстановки, обновлению Норильска – требуют не только масштабных инвестиций, но и надежной инфраструктуры, в том числе транспортной. Непосредственным участником этих перемен станет атомный ледокольный флот, который уже более полувека является нашим традиционным и надежным партнером», - резюмировал Сергей Дубовицкий.