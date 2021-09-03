Выплаты военным 15 тысяч рублей после встречи Путина с "Единой Россией" придут на следующей неделе

Деньги уже доведены до всех федеральных органов, в ведении которых находятся военнослужащие Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военнослужащие получат единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей уже на следующей неделе. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительства в четверг. По ее словам, деньги уже доведены до всех федеральных органов, в ведении которых находятся военнослужащие.

Правительство также выделило из своего резервного фонда более 21,1 миллиарда рублей на единовременную выплату военным пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Деньги поступят гражданам, которые получают пенсию за военную или приравненную к ней службу. Выплаты начнут перечислять в ближайшее время.

Выплаты в 10 тысяч рублей с этой недели начали получать и «гражданские» пенсионеры, в том числе работающие, инвалиды и те, кто потерял кормильца. Из резервного фонда на это было выделено более 433,3 миллиарда рублей. Как напомнил Мишустин, в общей сложности на единовременные выплаты всем пенсионерам будет выделено 454,4 миллиарда рублей. Деньги получат около 45 миллионов человек.

Напомним, разово выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей предложил президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия», которая прошла 22 августа.

- Для получения этих выплат никаких действий совершать не нужно - правительство приняло для этого все необходимые меры. Татьяна Алексеевна, просьба держать эту работу под личным контролем. Тем более, что речь идет о нашем старшем поколении - нужно защитить их от лишних переживаний", - сказал Мишустин Голиковой.

На заседании правительства также обсудили создание в России так называемого санитарного щита. Мишустин рассказал, что кабмин направит 2 миллиарда рублей, чтобы в 2021 году развернуть в крупных городах 15 ПЦР-центров и лабораторий для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний.

- В послании Федеральному собранию президент поручил реализовать комплекс мер по предупреждению распространения новых инфекций, для этого надо быть готовыми оперативно разрабатывать тест-системы для их диагностики, создавать эффективные вакцины и затем в кратчайшие сроки запускать их в промышленное производство, - пояснил Мишустин.

Он также добавил, что предстоит оснастить подразделения санитарно-карантинного контроля мобильными лабораториями.

- Это необходимо для того, чтобы создать надежный санитарный щит страны и обезопасить граждан от распространения инфекций, - сказал премьер.