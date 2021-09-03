Новому "пионеру космоса" Ричарду Брэнсону запретили вылетать за пределы Земли

Похоже, что хозяину "Virgin Galactic" Ричарду Брэнсону, триумфально полетевшему в космос на собственной ракете в июле этого года, пока еще рано покидать Землю. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, что хозяину "Virgin Galactic" Ричарду Брэнсону, триумфально полетевшему в космос на собственной ракете в июле этого года, пока еще рано покидать Землю. Американские власти решили пока запретить ему использовать собственный корабль из-за проблем в оборудовании.

Запрет наложила не какая-то "шарашкина контора", а Федеральное авиационное управление (ФАУ) США. Причиной такого решения стала информация о том, что космический аппарат с самим Брэнсоном во время полета 11 июля этого года отклонился от запланированного курса.

"Утечка" о проблемах в оборудовании впервые появилась в журнале The New Yorker, в котором автор статьи написал о том, что во время полета экипаж "Юнити" получил автоматическое предупреждение об отклонении корабля от ранее заданной траектории, который на некоторое время вышел за пределы отведенного коридора. Причиной проблем могла стать слишком долгая работа двигателей космолета во время взлета.

"Virgin Galactic не сможет возобновить полеты кораблей серии "SpaceShipTwo" до тех пор, пока ФАУ не утвердит окончательный отчет о расследовании нештатной ситуации или же не придет к выводу, что проблемы, связанные с данной ситуацией, не повлияют на безопасность людей", – говорится в заявлении ведомства. При этом отклонение от выделенного коридора могло в теории привести к столкновению с другим воздушным судном.

Представители самой компании Брэнсона уже подтвердили ФАУ, что более полутора минут их аппарат снижался не по заданной траектории, связав это с сильным ветром в верхних слоях атмосферы. При этом они считают, что экипаж действовал "в соответствии с инструкцией".

Кстати, на днях еще одна космическая инициатива американцев закончилась неудачно, и в этом оказалась замешана Украина. Речь идет о ракете "Alpha" компании украинского предпринимателя Максима Полякова "Firefly Aerospace", которая взорвалась через 2,5 минуты после старта с базы Ванденберг в Калифорнии. Запуск ракеты состоялся в четверг, 2 сентября, однако из-за проблем с работой первой ступени ее пришлось подорвать дистанционно с земли. Этот космический аппарат испытывался в рамках программы разработки легкой ракеты-носителя.

Еще раньше 28 августа другой тестовый запуск ракеты американской компании "Astra" с территории Аляски также завершился неудачей. В ходе испытания двигатели аппарата, предназначенного для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту, отключились спустя несколько минут после начала полета.

71-летний британец Ричард Брэнсон ($5,9 миллиарда - 500-е место в списке Форбс) - основатель корпорации "Virgin Group", включающей около 400 компаний различного профиля, давно известен как энтузиаст покорения космоса. В 2004 году он основал компанию "Virgin Galactic", а в 2008 году объявил бронирование билетов по $200-250 тысяч на грядущий космический полет на ракетоплане "SpaceShipTwo".

Правда в планах Брэнсона есть один нюанс. Его ракетоплан поднимается всего на 88 километров, что с точки зрения ВВС США уже считается космическим пространством. Вот только Международная авиационная федерация в 1960 году утвердила условную границу между атмосферой Земли и космосом в 100 километров