ОКР и чемпионы Игр Токио-2020 провели Олимпийский урок для школьников

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Герои Олимпиады в Токио Максим Храмцов и Виталина Бацарашкина на один день стали учителями. Олимпийский чемпион по тхэквондо и двукратная Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе стали участниками «Олимпийского урока, который регулярно, с 2014 года, проводит Олимпийский комитет России в рамках своего проекта для общеобразовательных учреждений «Олимпийский патруль». За это время своим опытом со школьниками и студентами поделились более 200 спортсменов, а ценные советы от героев спорта получили почти 200 000 учащихся.

Сегодня к этому числу присоединились еще 170 учеников трёх школ. Олимпийский урок стал частью II федерального Просветительского марафона «Новое Знание», проходившего с 1 по 3 сентября по всей России, в рамках проведения Дня открытых дверей для школьников. Открыл урок президент ОКР, 4-кратный Олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков:

- Очень рад, что у нас существует преемственность поколений. Здесь собрались школьники, которым только предстоит сделать первые серьезные шаги в большом спорте, Олимпийские чемпионы, составлявшие костяк нашей команды на Играх в Токио и доказавшие, что спорт в России – это образ жизни, и поколение спортсменов-ветеранов, к которым отношу и себя. Это очень важно – передавать друг другу опыт, знания, традиции. Интерес к спорту, здоровому образу жизни не должен угасать, а должен передаваться из поколения в поколение. Убежден, что пока мы будем встречаться, открыто разговаривать, задавать вопросы, в нашем спорте всё будет хорошо. А тем, кто ставит перед собой амбициозные задачи, нужно очень много тренироваться. Ведь труд – это более 90 процентов успеха. Об этом не стоит забывать.

Благодаря смешанному формату онлайн и офлайн режимов, оказаться за партой перед спортсменами мог любой желающий. Трансляция урока была доступна всем пользователям интернета. Своеобразный телемост растянулся между Инновационным центром ОКР, в студию которого приехала группа детей, двумя московскими школами и непосредственно спортсменами.

Для школьников картина привычная — уроки по видео связи еще год назад были обычными буднями. Разве что учителя другие, и тема урока необычная. «КП Спорт» не остался в стороне и также присоединился к мероприятию.

Еще до начала урока Станислав Поздняков подчеркивал важность преемственности поколений и реального общения больших спортсменов и тех, кто только мечтают ими стать.

— По своему опыту могу сказать, какое большое значение для развития детей и молодежи имеет фактор общения, прямого диалога с успешными в своих профессиях людьми. Победы спортсменов на Олимпийских играх всегда служили лучшей мотивацией для юных поколений приобщиться к занятиям спортом, а сами чемпионы выполняют важнейшую социальную миссию, являясь ролевыми моделями, настоящими героями для тех, кто захочет в дальнейшем последовать их примеру. Это общение начинается, в том числе, с наших Олимпийских уроков. Мы поддерживаем и развиваем этот проект, поскольку видим очень большой интерес к нему со стороны школьников.

А началось все с урока Олимпийской истории и упоминания Олимпийских ценностей: уважения, дружбе в соперничестве и стремления к совершенству. Максим Храмцов рассказал, что последний фактор — важнейшая часть карьеры спортсмена. Сам Олимпийский чемпион признался, что даже после «золота» Олимпиады мотивация никуда не уходит. Сейчас Храмцов грезит мечтами о второй и третьей золотых медалях Олимпиады. В таком случае он станет единственным тхэквондистом, который оформит «золотой» Олимпийский хет-трик.

Безусловно, невозможно было не вспомнить и о триумфальной Олимпиаде в Токио. Школьникам напомнили о ярких победах российских атлетов. В том числе упомянули первое «золото» в копилке нашей команды, которое принесла Виталина Бацарашкина, и первое «золото» в истории российского тхэквондо от Максима Храмцова.

С неподдельным интересом у учеников Поздняков в приветственной речи не ошибся. Как и на реальном уроке, школьникам оставили время на вопросы. Конечно, учащиеся воспользовались возможностью напрямую пообщаться с Олимпийскими чемпионами. Юных спортсменов, которые только выбирают путь в жизни, интересовало, как Бацарашкина и Храмцов решились на спортивную карьеру. Виталина рассказала, что с детства была близка к оружию из-за увлечения охотой, поэтому для нее это привычное дело. А вот Храмцов выбрал тхэквондо, потому что хотел быть похожим на своего кумира — Джеки Чана.

А что если не спорт? С таким вопросом московские школьники обратились к чемпионам. И спортсмены признались, что спортивным духом пропитаны с детства, поэтому представить иную карьеру для себя просто невозможно. Также оба заявили, что у них никогда не возникало мыслей о том, чтобы бросить спортивную карьеру.

Оказалось, что у учителей Бацарашкиной и Храмцова есть общие интересы со школьниками — видеоигры. Оба Олимпийца сидят на карантине с приставками, чтобы время пролетало быстрее. Но у школьников свободных часов, наверное, еще меньше, чем у спортсменов. Все время занимает учеба, а до приставок и компьютеров часто руки не доходят. Поэтому дети попросили совета у Виталины Бацарашкиной — что бы та посоветовала им почитать. Двукратная Олимпийская чемпионка порекомендовала осилить цикл рассказов о Шерлоке Холмсе. Так что своеобразное домашнее задание дети все-таки получили.

После сессии вопросов и ответов Максима и Виталину отпустили, а вот школьников ждал еще один сюрприз — интерактивная экскурсия по инновационному центру ОКР. Для учеников это уникальная возможность познакомиться с крупной спортивной организацией, понять ее принципы работы и узнать чуть больше о нюансах изнанки профессионального спорта.

Ну и еще один приятный бонус. После урока с олимпийцами оценки никому не ставили. Вместо этого школьникам раздали памятные олимпийские сувениры. Так что начало учебного года у них точно получилось неплохим.