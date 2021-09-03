Билайн предупредит, если дети будут посещать нежелательные сайты

Семейное приложение Kinbery оградит детей от посещения нежелательных для их возраста сайтов. Если чадо зайдет с гаджета на запрещенный родителями ресурс, мамы и папы получат об этом уведомление, и смогут принять необходимые меры.

В приложении имеется масса других полезных функций. С помощью Kinbery можно следить за местоположением и перемещением детей, а также всех членов семьи. Причем находящихся не только с вами в одном городе, но и живущих на большом расстоянии от вас. Вы всегда будете знать, вовремя ли дети пришли в школу, или во сколько ушли со секций, и все ли в порядке с пожилыми родителями. Передвижения всех членов семьи можно увидеть на карте, и в случае необходимости оказать помощь.

- Мы считаем защиту детей и их безопасность в цифровой среде одной из самых приоритетных задач, - говорит Евгений Черешнев, исполнительный вице-президент Билайн по развитию цифрового и нового бизнеса. - В ближайшее время в приложении появится возможность видеть не только смартфоны, оснащенные GPS, но и простые кнопочные телефоны с сим-картой Билайн, что сделает технологию существенно доступнее.

Кроме возможности подключения к приложению кнопочных телефонов, появятся и другие полезные новшества. Например, функции мониторинга состояния здоровья и блокировка звонков от нежелательных абонентов, поступающих от выявленных мошенников и спам-центров.

Напомним, 1 сентября Билайн и крупнейшие IT-компании России создали альянс по защите детей в цифровой среде. Соглашение было подписано в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина.

Участники альянса приняли решение создавать дружественный для детей контент, разрабатывать образовательные программы, проводить тренинги по интернет-безопасности, онлайн-рискам для детей, педагогов и родителей. Кроме того, компании будут выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести им вред.