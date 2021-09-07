Кто и почему выбирает Новых людей

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Это откликается в сердцах как простых россиян, так и неравнодушных селебрити.

Юлия Барановская ведёт на Первом канале программу «Мужское / Женское». Она мама троих детей, которых воспитывает одна. Юлия считает, что мало просто рассказывать о тяжёлых семейных историях по телевизору. Вместе с партией «Новые люди» телеведущая добивается реальной поддержки для семей с особенными детьми.

«Я не могу без слёз смотреть на то, как живут семьи с детьми-инвалидами. Как они выбивают у государства каждую копейку, чтобы выжить. Новые люди — единственные, кто приходит на помощь в таких ситуациях. Сегодня это единственная партия, которая говорит о развитии страны. Мне не всё равно, в какой стране будут расти мои дети».

Сергей Жигунов

Сашка из «Гардемаринов» и Максим Викторович из «Моей прекрасной няни» - Сергей Жигунов поистине всенародно любимый артист. Актёру не нравится, что происходит с российским искусством сейчас, поэтому он пришёл к Новым людям. Теперь Жигунов - советник лидера партии Алексея Нечаева по культуре.

«Для Новых людей культура - это не только Большой театр и Мариинка, но и сельские дома культуры, местные консерватории, куда на концерты приходит не больше ста человек. Они предлагают развивать регионы, а это важно и для культурного развития страны. Я много езжу по стране, встречаюсь с жителями. Как и партия, считаю: нужно чаще спрашивать у людей, что им нужно, чего они хотят».

Елена Летучая

Главного ресторанного ревизора страны, телеведущую Елену Летучую беспокоят не только тараканы в супе, но и проблемы экологии. Вместе с Новыми людьми она борется с «мусорной» проблемой. Телеведущая вместе с активистами партии уже побывала на мусорных полигонах в Кировской области, на Камчатке и в других регионах. Настоящая боль для неё - это загрязнение Байкала.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

«Озеро Байкал страдает от того, что на дне лежат покрышки и отравляют его. Когда мы узнали об этой проблеме, то приехали в Иркутск и вместе со

сторонниками партии достали мусор со дна. Я сама погружалась на дно

Байкала за покрышками. Всё дно в мусоре, чистить некому, никто ни за что не отвечает. Я благодарю всех сторонников партии «Новые люди» за то, что они занимаются этой проблемой».

Сангаджи Тарбаев

Сангаджи Тарбаев - бывший капитан КВН-овской сборной РУДН и продюсер компании, выпустившей «Кухню» и «Папиных дочек». Сейчас Тарбаев возглавляет московский список кандидатов в Госдуму от Новых людей. Он хочет от лица партии доказать старым депутатам, что люди важнее.

Сангаджи Тарбаев (первый слева). Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

«Нынешний состав Госдумы войдет в историю как «Дума запретов». Вместо помощи людям депутаты заняты цензурой и ограничением свободы слова. Столько ограничивающих законов, как за последние несколько лет, в стране еще не принимали. Мы идём в Госдуму, чтобы дать людям больше свободы».