Виктория Исакова начала сезон с премьеры, Вера Алентова – с подготовки к юбилею

Вера Алентова пришла на сбор труппы в Пушкинский театр Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На сборе труппы худрук Евгений Писарев огласил список будущий премьер. В сентябре их целых три.

На основной сцене 6, 7 и 8 сентября 2021 покажут спектакль «Костик» режиссера Дмитрия Крымова. Это крымовское прочтение чеховской «Чайки». В главной роли Виктория Исакова. Костик - уменьшительное имя Константина Гавриловича Треплева, который, сидя на даче, написал пьесу про людей, львов, орлов и куропаток, чтобы порадовать свою маму-актрису – Ирину Николаевну Аркадину. А ей не понравилось... Эту эгоистичную, неблагодарную, черствую женщину (хотя не исключено, что в крымовской интерпретации она не такая) играет Виктория Исакова.

Худрук Евгений Писарев поздравил артистов с началом сезона Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

По мнению Евгения Писарева, «Костик» - это новый театральный хит, если судить по продаже билетов. На сентябрь они уже закончились, хотя были недешевы (4000 – 15000 руб).

11, 12 и 13 сентября в филиале театра покажут психологический триллер «Швейцария» по пьесе Джоанны Мюррей-Смит про автора романов о талантливом мистере Рипли. Очаровательный незнакомец окажется совсем не так прост, как кажется...В главных ролях – Вера Воронкова и Федор Левин.

Виктория Исакова выйдет на сцену в премьерном спектакле "Костик" Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

22 и 23 сентября – постановка режиссёра Владимира Киммельмана «Машалава» по пьесе Марии Конторович. Это спектакль для молодежи, про молодежь и в исполнении молодых артистов труппы. Спектакль о том, что делать, если тебе 23, а ты все еще не знаешь, кем станешь, когда вырастешь. А пока у тебя есть любовь, страсть, секс, алкоголь и окраина Екатеринбурга. В труппу Пушкинского театра в этом году приняты молодые артисты: Антон Гращенков, Валерия Ёлкина, Данила Казаков, Елизавета Кононова и Никита Пирожков. Они и представят спектакль о проблемах своих ровесников.

Актрису Елизавету Кононову, снявшуюся в сериале "Обычная женщина", приняли в труппу Театра им.Пушкина. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На ноябрь запланирована премьера спектакля Алексея Золотовицкого «Стражи Тадж-Махала» по пьесе Раджива Джозефа.

Актеры Александр Арсентьев и Ирина Царенко Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

К юбилею Веры Алентовой (в феврале будущего года) художественный руководитель театра Евгений Писарев поставит спектакль «Мадам Рубинштейн» Джона Мисто.

В апреле - премьера комедии Карло Гольдони «Слуга двух господ».

Завершится сезон новым спектаклем Данила Чащина на основной сцене театра.

Евгений Писарев представил фирменный мерч театра. В следующий раз обещал провести презентацию капсульной коллекции одежды.

Писарева и его постоянного соавтора художника Зиновия Марголина наградили премией мэра Москвы.

Вера Воронкова и Екатерина Сибирякова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Сегодня, 3 сентября, в Пушкинском театре покажут спектакль «Заповедник» - к восьмидесятилетию со дня рождения Сергея Довлатова.

Завершая сбор труппы, Евгений Писарев сказал, что их труппа - одна из самых стабильных и творческих среди московских театров (с этим трудно поспорить), и каждый актер хорош и когда он выступает соло, и когда работает в ансамбле коллег. «Мы должны сохранить любовь к нашему театру-дому. Только от нас зависит, как долго мы здесь сможем быть счастливы».