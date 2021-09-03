«Логистика, недра и туризм - ключевые ресурсы Дальнего Востока»: как развить малый и средний бизнес до уровня Китая?

Фото: фонд Росконгресс.

Одним из ключевых событий первого дня мероприятия стала дискуссия «Малый бизнес в городской экономике Дальнего Востока». Открывая ее, модератор сессии, президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин сообщил, что пандемия и льготная ипотека под 2% годовых спровоцировала на Дальнем Востоке тенденцию к урбанизации. Проще говоря, люди потянулись из сел в города.

«ДОЛЖНЫ БЫТЬ БОЛЕЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ»

«Люди, которые жили в небольших населенных пунктах, активно переезжают в крупные города, и малый бизнес приобретает новое значение, - отметил Александр Калинин. - В Приморье доля малого бизнеса составляет 35% (а в городах этот показатель еще выше). И как молодому человеку или, например, отставному военному начать свой бизнес? Что предлагают им сегодня города Дальнего Востока?».

Мэр Владивостока Константин Шестаков ответил, что ключевая проблема города – дефицит аналитики о происходящих бизнес-процессах в регионе. Также градоначальник остановился на вопросе городской схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Но мэр Владивостока сразу же предупредил – ряд предпринимателей не смогут ею воспользоваться.

«Приведу пример: чтобы открыть киоск малой площади по изготовлению ключей, предпринимателю необходимо пройти полный курс регистрации торгового объекта, включая конкурентные процедуры. И большинство предпринимателей к этому не готовы. У нас есть проект, по которому небольшие киоски, предоставляющие услуги, могут быть включены в городскую схему НТО», - пояснил Константин Шестаков.

Также Шестаков назвал концессии одним из инструментов, который в регионе активно развивается. Речь может идти о создании или реконструкции на деньги инвестора имущества, которое находится в государственной собственности, при этом инвестор получает возможность эксплуатировать объект и получать доход в свою пользу. Но здесь тоже есть свои подводные камни.

«На протяжении двух лет мы активно задействуем этот механизм и понимаем, что должны быть более простые правила игры, потому что малый бизнес, например, просто не станет в это ввязываться», - добавил он.

ПРОКАЧАТЬ «МЫШЦЫ»

Благодаря национальной гарантийной системе (НГС) малый и средний бизнес Дальнего Востока в первом полугодии 2021 года привлек 10 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. При этом объем гарантийной поддержки под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО) составил 3,7 миллиарда рублей, что в полтора раза больше прошлогоднего уровня. Было предоставлено более 580 поручительств: на 35% больше, чем годом ранее.

«Основная роль здесь отводится РГО, поручительства которых дают возможность бизнесу при отсутствии необходимого обеспечения получить финансирование на инвестиционные и оборотные цели", - рассказал Александр Исаевич.

Статс-секретарь, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков подчеркнул, что все, что предпринимает министерство (речь идет в первую очередь о преференциальных режимах и программе «Дальневосточный гектар») направлено на то, чтобы дать старт развитию малому и среднему бизнесу. Он призвал ориентироваться на Китай, где доля МСП занимает 60% от всего бизнеса, а не 35% как в России.

«Логистика, недра и туризм - ключевые ресурсы Дальнего Востока, те мышцы, которые нужно развивать и тренировать», - отметил чиновник.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ по направлению малого и среднего предпринимательства Марина Романова рассказала о том, что банк ставит перед собой одной из ключевых задач повышение уровня комфортности для проживания в городах.

«На базе Сколково мы обучаем команды городских администраций и сами ездим по городам, знакомимся с работой предпринимателей, поскольку обратная связь очень важна. Именно предприниматель создаёт общественную ценность и именно от того как будет комфортно себя чувствовать предприниматель зависит комфорт других горожан, - резюмировала Марина Романова. - Одним из ключевых направлений для ВЭБ.РФ является МСП и над этим работает отдельная проектная команда».