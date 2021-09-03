Выплату в 10 тысяч рублей с 3 сентября получат 12,5 млн российских пенсионеров

Выплата полагается всем пенсионерам, которые постоянно проживают в России и 31 августа 2021 года уже получали пенсию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 2 сентября российским пенсионерам начали выплачивать «президентские» 10 тысяч рублей. Первыми перечислили деньги тем россиянам, которым пенсию переводят на банковские карты. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в четверг 30,2 млн пенсионеров получили выплату на общую сумму в 302 млн рублей.

А с 3 сентября начались выплаты тем россиянам, которым выдают пенсии «наличкой».

- Гражданам, которые получают пенсии через «Почту России» и иные доставочные организации, выплата единовременной денежной выплаты начата с сегодняшнего дня – на сумму 125 млрд рублей для 12,5 миллиона наших граждан, - сообщила Голикова на заседании правительства в пятницу.

Напомним, о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей Владимир Путин сообщил в конце августа. Эти деньги должны компенсировать потери от инфляции нынешнего года.

Выплата полагается всем пенсионерам, которые постоянно проживают в России и 31 августа 2021 года уже получали пенсию. «Президентская» выплата назначена как работающим пенсионерам, так и вышедшим на заслуженный отдых. Все это касается и тех россиян, которые получают пенсию по инвалидности и потере кормильца.

O единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей Владимир Путин сообщил в конце августа. Фото: REUTERS

Деньги полагаются не только россиянам, которые получают страховые и социальные пенсии, но и тем, кому назначены пенсии от силовых ведомств (МВД, Минобороны, Федеральной службы исполнения наказаний и т. д.).

Кроме того, президент подписал указ о единовременной выплате в 15 тысяч рублей силовикам: военнослужащим, полицейским, следователям, прокурорам и т. д. Как рассказал Голикова, нужные суммы денег Минфин уже отправил во все ведомства, сотрудникам которых полагаются выплаты. На следующей неделе их начнут выплачивать.