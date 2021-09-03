Президент Казахстана принял участие в заседании Восточного экономического форума

Фото: akorda.kz

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании VI Восточного экономического форума, встреча прошла в режиме online. На форуме выступил президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэсух, с приветствием к участникам встречи обратились глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

Евразийскому экономическому союзу отведена ключевая роль

Президент Казахстана отметил, что Восточный экономический форум стал авторитетной международной площадкой по актуальным вопросам экономического сотрудничества. По словам Касыма-Жомарта Токаева, Дальний Восток имеет для Казахстана принципиальное значение как стратегический партнёр, поскольку географически соединяет Евразию с динамично развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регионом.

«Казахстан как крупнейшая экономика Центральной Азии планирует усилить своё присутствие в данном регионе. Такой подход отражает суть отношений нашей страны с партнёрами в Азии. Опорным элементом евразийской стратегии Казахстана стало всестороннее сотрудничество с Российской Федерацией – нашим стратегическим партнёром и союзником, великой евразийской державой», – сказал Токаев, выделив основные направления взаимодействия.

Это, в частности, эффективная транспортная инфраструктура. Токаев рассказал о потенциале Казахстана в развитии транзитных узлов, в том числе в сопряжении национальных планов с деятельностью Евразийского экономического союза и глобальной китайской инициативой «Пояс и Путь». «Казахстанский транзит доказал свою экономическую привлекательность и надёжность. Поэтому мы продолжим совершенствование инфраструктуры. В частности, начинаем строительство новой железнодорожной ветки «Достык – Мойынты» для расширения транзита из Китая. Общий объём инвестиций составит более 2 млрд долларов», – сообщил президент Казахстана.

Токаев поддержал идею создания новых форм сотрудничества для раскрытия потенциала региона. «В наших общих интересах найти новые точки роста, которые привлекут инвестиции, создадут рабочие места и обеспечат устойчивый рост в будущем», – заявил президент республики.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев также рассказал об успешных российско-казахстанских проектах в области горной металлургии, цифровизации, разработки антиковидной вакцины, финансов, космоса, добычи нефти и газа.

Не менее важным является сотрудничество в области разработки возобновляемых источников энергии и в автомобилестроении. Президент Казахстана отметил важность ежегодного Форума межрегионального сотрудничества с Россией и совместных проектов с Китаем и Южной Кореей. «Привлечение иностранных инвестиций – это безусловный приоритет экономической политики нашего государства, – сказал Токаев. – В Казахстан привлечено более 365 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Даже в прошлом кризисном году чистый приток инвестиций в Казахстан вырос на 35%».

Товарооборот Казахстана со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в прошлом году превысил 43 млрд долларов, из которых 94% пришлось на Россию, Китай и Корею. По прогнозам Токаева, Евразийский экономический союз станет ключевым игроком в мировом торгово-экономическом сообществе.

Евразия – общий дом

Президент Казахстана подчеркнул важность совместной работы над обеспечением глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте особенно важен аграрный потенциал Казахстана и экспорт его продукции. «Профильные ведомства Казахстана и России могли бы рассмотреть возможность координации усилий с целью вывода сельхозпродукции на рынки третьих стран. Казахстан работает с Китаем по вопросу расширения номенклатуры продовольственной и сельскохозяйственной продукции для экспорта в КНР. Долгосрочное сотрудничество в области поставок продукции может стать, по аналогии с транзитно-транспортной сферой, ещё одним примером успешной региональной кооперации», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Не менее важным президенту республики представляется переход на низкоуглеродное развитие. Казахстанский лидер акцентировал внимание на вызовы, связанные с сокращением инвестиций в угольную промышленность и снижением финансирования нефтегазового сектора. Это может привести к дефициту ресурсов, инфляции, и неизбежному в такой ситуации снижению уровня жизни. «Считаю, что к данному вопросу следует подойти максимально прагматично и, по возможности, скоординировано. Каждой стране предстоит пережить сложную по своему содержанию трансформацию технологического и экономического уклада. И это, конечно, вызов национальным экономикам. Но на региональном и, тем более, глобальном уровне, выиграть можно только сообща», – считает Токаев, отмечая необходимость строительства в Казахстане атомных электростанций.

Фото: akorda.kz

По мнению президента Казахстана, современный мир становится уязвимым в сфере безопасности, несмотря на существенный прогресс в технологиях и качестве жизни.

«Казахстан придерживается принципа: Евразия – это наш общий дом. Мы готовы к продолжению конструктивного сотрудничества во всех сферах. Государства нашего уникального континента могли бы стать сплочённым сообществом, объединённым идеей совместного созидания будущего путём взаимовыгодной торговли и экономического сотрудничества. Такой подход, безусловно, придаст мощный импульс развитию региональной и глобальной кооперации, сформирует новые точки роста в экономике», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

СБЕР укрепляет позиции

Вместе с президентом России Токаев принял участие в церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между правительством Казахстана и группой компаний СБЕР. Документ предполагает совместные проекты по цифровой трансформации, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data-Driven Government. Со стороны Казахстана документ подписал премьер-министр Аскар Мамин, с российской стороны – председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

По мнению Касыма-Жомарта Токаева, Меморандум символизирует взаимное доверие двух государств и является стратегическим по своему характеру. «Участие СБЕРа, который очень успешно функционирует на нашем рынке более 15 лет, в создании институциональной основы казахстанского гостеха делает сотрудничество между Казахстаном и Россией более разносторонним за счёт такой чрезвычайно важной сферы, как интеллектуальная технология. По сути дела, это серьёзный прорыв. Нет сомнений в том, что реализация этого стратегического проекта окажет содействие повышению качества жизни граждан Казахстана и улучшению бизнес-климата», – считает президент Казахстана.

Российский президент поблагодарил Токаева за выбор СБЕРа в качестве стратегического партнёра. «Я рассчитываю, что сегодняшняя совместная работа будет плодотворной и результативной. Это послужит дальнейшему укреплению полноценного, созидательного партнёрства наших стран и наших народов», – сказал российский президент.

По мнению заведующей сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН доктора политических наук Дины Малышевой, инициативы президента Казахстана, прозвучавшие на заседании VI Восточного экономического форума, подтверждают, что Казахстан остаётся приоритетным экономическим и политическим партнёром России.

«Тот факт, что из всех государств–членов СНГ только Казахстан принял участие в Восточном экономическом форуме, говорит об особых отношениях наших стран – лидеров и народов. Считаю очень важным, что между нашими государствами идёт продвижение именно экономических, абсолютно конкретных планов, связей. Экономика скрепляет больше, чем другие начинания», – считает российский политолог.