Таймураз Мамсуров, экс-глава Северной Осетии: Живу в пяти минутах от кладбища, где похоронены наши дети. Мы все у них в долгу

Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
- ... Таймураз Дзамбекович, это «Комсомольская правда».
- Приветствую вас. Рад слышать.
- Взаимно. Сегодня такая печальная дата. Столько времени с 2004 года прошло, а мы…
- 17 лет.
- Да, а мы вспоминаем трагедию Беслана не только сегодня...И вот на днях, Таймураз Дзамбекович, Владимир Путин встречался с исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло. Вы наверняка это видели по ТВ. И речь шла о дополнительных средствах - там сотни миллионов рублей - на увековечивание памяти, на лечение, на реабилитацию пострадавших и так далее. То есть, вопрос такой - объемный, серьезный.
- Программа по Беслану.
- Да. Целая программа. То есть, мы - в неоплатном долгу перед этими людьми, перед памятью жертв Беслана. Так, выходит?
- Все верно.
Мы все, и Путин, - ещё в первые дни после трагедии сказали, что каждый из нас, оставшийся в живых, в любом случае, считает себя в какой-то степени ответственным за все, что произошло.
И ещё... было сказано, что до последнего вздоха будем делать все, что в наших силах, чтобы эта трагедия - не просто от даты к дате всплывала в памяти, а всегда воспринималась как трагедия именно великая.
Просто так пережить - без оглядки на все это, тоже не получается. Мы же живые люди.
- А вы там, в Беслане, часто бываете? Вы сейчас в Москве же живете, да?
- Да нет, Александр, я живу в Беслане, в отцовском доме. Я и сейчас здесь. Вот только вернулся с кладбища, позавчера был в той самой школе.
Просто я работаю в Совете Федерации, а так я дома, у меня другого дома нет. Я здесь прописан.
- И вы часто встречаетесь с участниками тех печальных событий, с родителями погибших ребят…
- Практически это все мои соседи. Я в Беслане сейчас выйду за калитку. И в каждом доме кто-то похоронил своего, у кого-то - был раненый, кто-то уцелел. Каждый день мы видим друг друга.
Ну, другого места жительства у меня никогда не было, кроме Беслана.
- И о чем вот вы говорите? И как это… Я понимаю, что вопросы странные.
- Да ни о чем. Мы молчим и все. Молчим.
За 17 лет научились молчать, понимать друг друга даже не с полуслова, а - с одного взгляда.
Сейчас мы были все вместе на кладбище, отдали дань памяти. Еще раз все повспоминали, но все это - молча. Мы на эту тему… Нам-то что друг другу говорить? Каждый день видимся.
- Я тоже бывал на этом кладбище. Но, в другие дни. А сегодня много, наверное, там народу, да?
- Там - всегда, да. Много народу было.
Это не мероприятие, на которое надо зазывать, тем более, организовывать. Люди идут и идут.
И в обыкновенные дни, не только. В любой день зайдите в школу, я тут - пешком, мне пять минут до нее идти. Всегда там в течение года: и зимой, и летом бывают люди со всех концов страны. Из-за рубежа. Спасибо всем. Уже привозят детей, внуков. Показывают, рассказывают.
- Плохо это или хорошо, когда детям показывают?
- Я думаю, дело не в том: дети или взрослые, людям надо все это показывать.
- Да.
А вот, если президент вспоминает трагедию Беслана не только в печальные даты... Это, конечно, о многом говорит.
- А, вообще, мы все уроки извлекли? Как вы считаете? Вы, все-таки, были руководителем тогда Северной Осетии. Все уроки - из того, что случилось в 2004 году?
- Скорее всего, нет. Не все. Но то, что мы с тех пор стараемся, все-таки, делать все возможное, чтобы детей уберечь от этой сволочи, которая способна поднять на них руку, на невинных.
Ну, государство и взрослые люди должны беречь детей.
Попробуйте в животном мире посягнуть на детеныша волчицы, львицы, муравья даже. Они... Без оглядки жизнь отдадут. Но просто так никому не отдадут своего детеныша.
Да, в этом плане уроки извлечены, но до конца никто не может получить гарантию, что это так.
Поэтому, надо держать ухо востро. И понимать, что - если мы живем не ради детей, то мы зря живем. То мы просто самовлюбленные дебилы, которые думают, что собственная жизнь для того и нужна, чтобы ее прожить.
Если не для детей, то - незачем.
- Понятно. Извините за такие вопросы в такой день. Примите соболезнования лично от меня.
- Мы с вами не первый раз общаемся. Так что нам друг другу кланяться и подбирать слова?
Спасибо вам большое за поддержку.
СПРАВКА «КП»
1 сентября 2004 года отряд боевиков захватил более 1000 заложников в средней школе N 1 города Беслана (Северная Осетия). Развязка этой трагедии наступила только на третий день. В результате теракта погибли 333 человека, среди которых 186 детей от года до 17 лет. Медицинскую помощь оказали более 800 выжившим.