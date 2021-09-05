Ничего не ем и полнею. А виноваты зубы!

Стоматолог, не может играть роль психолога, но в его силах изменить к лучшему улыбку и тем самым уменьшить психологический дискомфорт, который побуждает поедать все, что есть в холодильнике. Фото: Shutterstock

Одно из самых расстраивающих впечатлений – встаешь на весы с утра пораньше, а там плюс 1,5-2 кило. А то и больше. И начинаешь лихорадочно вспоминать: вчера переел, позавчера не позанимался. Грустно улыбается, а в зеркале — еще и зубы, которыми давно следовало заняться.

Удивительно, но порой именно в этом может крыться причина лишнего веса. Объясняет Ирина Серегина, стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог клиники «СМ-Стоматология» на ул. Ярославская.

Проблема №1 . Психологическая.

- Белые, ровные зубы и розовые, здоровые десны – это красиво. Но когда на самом видном месте в улыбке кариозное пятно, эмаль потемнела от налета и пищевых красителей, десны покраснели и воспалены, или, в конце концов, есть дефекты прикуса – то отражения в зеркале перестает радовать. Сама мысль о лечении зубов у многих вызывает еще больший стресс, а что лучше всего поможет справиться со стрессом? Правильно – положительные эмоции, которые проще всего получить от вкусной пищи! - поясняет наш эксперт.

Проблема «заедания стресса» и компульсивного переедания – очень сложная и работать с ней должен психолог. Нередко человек теряет талию из-за постоянных стрессов, когда все время тянет к еде, как к источнику самой быстрой радости. И, если в дополнение к лишнему весу появляются другие эстетические проблемы, например, кариес или ухудшение цвета зубов – то стресс только усугубляется.

- Стоматолог, конечно, не может играть роль психолога, - говорит Ирина Серегина. - Но в его силах изменить к лучшему улыбку и тем самым уменьшить психологический дискомфорт, который побуждает поедать все, что есть в холодильнике. Сегодня уже нет таких мучительных и болезненных методов лечения – в клиниках применяют современные эффективные анестетики. Помимо пломб, стоматологи вооружены множеством методик, которые помогут исправить и эстетических недостатки, и улучшить здоровье зубов, и провести профилактику. Это и отбеливание, и художественная реставрация композитами, и виниры, и коронки из цельной керамики, и лечение под микроскопом, и профессиональная чистка, и применение лазера или ультразвука.

Проблема № 2. Физическая.

Плохое состояние зубов может буквально стать причиной увеличения талии.

- Очевидно, что при кариесе и болезнях десен возникает дискомфорт во время жевания, иногда даже боль, порой весьма сильная и резкая, - объясняет Ирина Серегина. - И тут сразу три момента влияют на увеличение веса. Первый: чтобы избежать боли, человек невольно или специально начинает жевать только на той стороне, где кариеса нет. Увы, как правило, жевание только на одной стороне приводит к росту нагрузки, и вскоре здоровые зубы перестают быть здоровыми – там тоже появляется кариес. Второй момент: если жевать больно на обеих сторонах, то человек старается прожевать еду побыстрее, часто глотая большие куски. И третий момент: если совсем уже невозможно жевать твердую пищу, то предпочтение отдается только мягким продуктам, что далеко не всегда полезно.

Таким образом все больше места в рационе занимают не салаты из овощей и целые фрукты, а отварной картофель, пюре, мягкие булочки с маслом (чтобы непрожеванный пищевой комок лучше проскальзывал в горло), бананы, множество соусов, чтобы смазывать непережеванную пищу. Кроме того, из-за кариеса возникают трудности с жеванием мяса – его волокна застревают в зубах, это неприятно и снова приводит к мысли вместо мяса поесть мягких макарон с майонезом.

Проблема «заедания стресса» и компульсивного переедания – очень сложная и работать с ней должен психолог. Фото: Shutterstock

Все эти продукты в изобилии содержат простые углеводы, которые начинают быстро откладываться на боках и животе. При чем иногда даже занятия в фитнес-клубе не помогают, потому что человек буквально «наедает» больше, чем тратит. А еще простые углеводы, разлагаясь на сахара, усугубляют проблемы в полости рта, и мы снова получаем замкнутый круг – отказ от полноценного питания, рост углеводной пищи, увеличение веса и ухудшение зубов.

Так что проще всего регулярно проходить осмотры у стоматолога и профессиональную гигиеническую чистку зубов. Своевременное обращение к врачу при первых признаках проблем с зубами (дискомфорт при жевании, болевая реакция на холодное, горячее, сладкое, кровоточивость десен) поможет сохранить зубы и возможность полноценно питаться.

КСТАТИ

Почему диеты вредны для зубов

Многим женщинам (да и мужчинам), измученным лишним весом, кажется, что нужно просто перестать есть все, кроме воды и пустой гречки. Но… это тоже приведет к набору веса и ухудшению зубов!

Ведь чем меньше продуктов вы едите, тем меньше полезных веществ и витаминов вы получаете. Для здоровья зубов и десен необходимы кальций и витамины C, D и K. Витамины D и K служат для усвоения кальция, который является строительным элементом зубов, витамин C необходим для здоровья десен.

И вот лишь небольшой перечень продуктов, которые нужны для получения необходимых веществ: твердые сорта сыра и молочные продукты, кунжут, миндаль и семечки подсолнуха, морская рыба, фасоль, печень трески, сельдь, кета, скумбрия, капуста, брокколи, черника…

Именно полноценное питание в сочетании с правильной регулярной гигиеной полости рта и профилактическими визитами к стоматологу раз в полгода поможет укрепить здоровье зубов. А если крепкие, здоровые зубы позволяют без дискомфорта есть мясо, рыбу, брокколи, салаты вместо макарон – и то и вес не будет расти. Ну и еще сразу снизится опасность заболеваний ЖКТ, что тоже важно для сохранения здоровья и радости жизни.