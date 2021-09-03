Сергей Дарькин, президент Тихоокеанской инвестиционной компании: Те, кто работает на Дальний Восток, нашему ТИГРУ - не конкуренты, а - коллеги

Сергей Дарькин. Фото: Игорь НОВИКОВ

- ...Сергей Михайлович, это Гамов из Москвы, из «Комсомолки».

- Привет, Саня!

- Как вам Восточный экономический форум в этом году?

- Нормально. Слава Богу, что был. Потому что в прошлом его не было - в связи с пандемией.

- Количество участников, то, что и президент, и почти все правительство приехали, - это производит впечатление?

- Конечно, уровень высокий, как всегда. Хорошо, что все приехали. Всегда полезно для территории.

- А почему, еще со времен Дарькина, - такой поворот федерального центра к Дальнему Востоку? Поток уезжающих отсюда превысил критическую отметку? Или - как?

- Да нет, просто все-таки изменилась экономика за последние годы. И все мировые центры сместились в Азию.

А Владивосток – это наш форпост в Азии. Поэтому и такое внимание центра, потому что здесь теперь - точка роста нашей страны.

- Что произвело впечатление? Вы наверняка слушали Владимира Путина в эти дни.

- Во-первых, было много сказано им об инвестиционных проектах на Дальнем Востоке. И не только - с точки зрения экономики, но и - с точки зрения социальных проектов.

Реновацию многих городов будут производить - впервые за многие годы. Это очень важно. Здесь целая программа. Дальнейшее развитие железнодорожного и авиационного сообщения. Дальневосточная ипотека, ее расширение. Строительство нового жилья.

Такие интересные вещи, которые помогают Дальнему Востоку развиваться.

- Eще Путин сказал: при разговоре о мирном договоре, мы должны обеспечить мирное будущее. И вот - то, о чем вы много раз говорили, по поводу экологии.

- Там были новые экологические направления. Программа по дальневосточному леопарду, которая была сформирована, позволила избежать его исчезновения.

Много было сделано по экологии во Владивостоке. Очистные сооружения построены. Перевод ТЭЦ-2 с угля на газ. Плюс- программа «Зеленый водород». Все эти новые технологические вещи как раз и были озвучены в этот раз.

- А лично вы, в своей компании, которую сейчас возглавляете, какие-то новые контракты получили, какой-то портфель вы оттуда . с форума - увезете с собой?

- Наш ТИГР – Тихоокеанская инвестиционная группа - подписал соглашения с рядом банков на финансирование наших проектов на Дальнем Востоке. И - что в дальнейшем мы будем делать в регионе.

- На большую сумму?

- На приличные суммы. Они просто у нас уже давно идут, эти проекты. Мы их финансируем, строим.

- То есть вы там - на Дальневосточном экономическом - тоже упорно поработали?

- Да, да. Еще работаем.

- Как у вас сейчас контакт с местными властями? Вы сотрудничаете с губернатором Кожемяко, с другими руководителями?

- Они нам не мешают.

- И вы с ними работаете.

- Конечно. Мы же инвестируем деньги в Дальний Восток. Делаем благие дела.

- Как ваша супруга, как ее театр, как ее роли? (Супруга Сергея Дарькина - Лариса Белоброва, актриса театра и кино, заслуженная артистка России, ведущая актриса Приморского академического краевого драматического театра имени Горького, общественный деятель. - А.Г.)

- Супруга – хорошо. Вот рядом сидит со мной, недалеко. Работает Лариса в театре.

- Новые роли, новые спектакли?

- Это вы у нее спрашивайте.

- Муж же знает, какие роли она репетирует?

- Да. Пока у Ларисы новых ролей нет. Последним был у нее концерт – бенефис. Сейчас начало театрального сезона. Видимо, будет дальше продолжать играть, работать.

- Вас бодрит, что начало театрального сезона совпало с Восточным экономическим форумом, который в этом году все же состоялся?

- Конечно, это все хорошо. Любые положительные вещи - экономические, социальные, культурные – это положительно, движение вперед.

Жизнь - она меняется. И не только у нас – во всем мире. Вызовы – это всегда драйв, который позволяет жить.

- А вы других участников форума считаете своими конкурентами или коллегами?

- Я считаю всех коллегами, кто работает на Дальнем Востоке.

- Что бы вы им хотели пожелать?

- Мирного Тихого океана. Чтобы он нам в дальнейшем позволил существовать всем на одной Земле. Не такая уж она и большая стала.

- Спасибо, Сергей Михайлович. Дай Бог, чтобы никто из вас не болел.

- И вам здоровья!