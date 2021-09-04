Американцы массово увольняются с работы

Вакансий - рекордное количество, а работать некому Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Федеральное бюро статистики труда США фиксирует рекордное количество увольнений по собственному желанию. В то же время, многие предприятия, оживающие после жестких коронавирусных ограничений, просто не могут начать работать из-за нехватки сотрудников.

По данным ведомства, за II квартал текущего года свои рабочие места покидали в среднем около 4 миллионов человек ежемесячно – это абсолютный рекорд для страны за всю историю наблюдений. При этом количество вакансий, особенно в сфере услуг, также является рекордным, а работодатели идут на различные ухищрения, чтобы удержать на местах хотя бы часть персонала и набрать новых сотрудников.

Точного объяснения тенденции найти никто пока не может, но эксперты считают, что в ситуации во многом виноват страх людей заболеть коронавирусом во время работы, поскольку количество увольнений меньше в тех штатах, где снизилась заболеваемость COVID-19 на фоне успешной кампании по вакцинации.

Кроме того, отмечено, что чаще всего люди уходят с низкооплачиваемых мест – возможно, они хотят переждать опасную ситуацию дома или попытаться продать свой труд дороже, чтобы создать финансовую подушку безопасности на случай нового витка кризиса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Экономика на подъеме, работодатели готовы платить больше»: эксперт объяснил, почему в России так сильно выросли зарплаты

По данным Росстата, средние доходы в стране за год подскочили на 11,7% (подробности)