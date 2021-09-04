Закон на нашей стороне: семья французов нашла сокровища и не поделилась ими с государством

По французским законам, все клады и исторические находки должны принадлежать государству Фото: EAST NEWS

Супруги, проживающие во французской Бретани, решили отремонтировать свой дом, в котором они живут вот уже несколько десятилетий. Первым делом было решено объединить две комнаты.

Рабочие снесли стену и стали выламывать потолочную балку, но вдруг что-то со звоном посыпалось на пол.

Никто не верил своим глазам: это были сверкающие золотые монеты. На них красовался чеканный профиль короля Людовика XIV.

Супруги немедленно сообщили в префектуру о своей невероятной находке. К ним в дом сразу же прибыли специалисты службы археологии, взявшиеся изучать клад. Все найденные монеты они забрали с собой для проверки на подлинность.

Позже выяснилось, что сокровища датируются XVII веком. Ориентированная стоимость найденных монет (всего их более 200) составляет 150 тыс. евро.

По французским законам, все клады и исторические находки, найденные в домах после 2016 года, принадлежат государству. Но поскольку владельцы этого дома купили его задолго до вступления в силу этих нормативов, им вернули находку в полном объеме.

Счастливые обладатели решили продать клад на аукционе, а вырученные средства поделить поровну, отдав равные доли еще и трем рабочим, благодаря которым монеты, по сути дела, упали с потолка.

В прошлом году во Франции также был найден клад. Золотые слитки общей стоимостью в 500 тыс. евро были обнаружены на чердаке старинного особняка, приобретенного государством для размещения в нем одного из учреждений.