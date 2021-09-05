ЦРУ заранее предсказало: Горбачев привел Советский Союз к катастрофе

Официальный визит в СССР президента США Джорджа Буша, июль 1991 года Фото: EAST NEWS

30 лет назад - в августе – октябре 1991 г - в Москве готовилось поэтапное подписание нового Союзного договора. СССР сохранялся. За что и проголосовало 76 процентов советских граждан на референдуме 17 марта. Но вместо мощного Союза с 15 СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМИ республиками на карте мира появился бы усеченный Союз девяти СУВЕРЕННЫХ республик: России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана.

Первыми 20 августа поставили бы свои подписи президент Горбачев и руководители Белоруссии, Казахстана, РСФСР, Таджикистана, Узбекистана.

Однако накануне группа лиц из высшего руководства СССР создала «Государственный комитет по чрезвычайному положению» (ГКЧП), изолировала Горбачева, объявила о введении в отдельных местностях СССР чрезвычайного положения. В надежде сорвать подписание Договора, сохранить Великий и Могучий Союз в прежних границах.

ГКЧП просуществовал всего 73 часа и слился. Позже его назовут опереточным путчем, хунтой с дрожащими руками.

А если бы у них получилось удержать власть? Начиналось-то все очень серьезно

СТАВКА НА ТАНКИ

144 тома «дела ГКЧП» до сих пор засекречены по решению зампредседателя Военной коллегии Верховного Суда РФ Анатолия Уколова, возглавлявшего процесс над путчистами. Многочисленные мемуары, интервью участников тех событий, как правило, односторонни, субъективны. Каждый автор тянет одеяло на себя. Хватает и ошибок. Потому-то гуляет много мифов, легенд, а то и откровенных фальшивок о тех 73 часах, изменивших мир.

Достоверную и детальную реконструкцию событий августа 91-го дает книга Валентина Степанкова и Евгения Лисова «Кремлевский заговор», основанная на показаниях обвиняемых, свидетелей и других документах. Степанков - Генеральный прокурор России в 1991-1993 гг., курировал дело ГКЧП. Лисов, его заместитель, руководил бригадой по расследованию обстоятельств захвата власти членами ГКЧП.

«Не только в Москве, по всей стране к 16 часам 19 августа не было отмечено ни одной забастовки, ни одного сколь-либо заметного митинга, - пишут авторы. - Руководители союзных республик в подавляющем большинстве заняли примиренческую позицию. Даже президент Грузии, Гамсахурдиа, кичившийся своей независимостью от Москвы, заявил о готовности расформировать национальную гвардию. В своих записях член ГКЧП Бакланов отметил: «Гамсахурдиа - «за». «Везде было спокойно, - рассказывал следствию арестованный председатель КГБ Крючков. – Первая реакция обнадеживала, даже пошла какая-то эйфория.»

Крючков, Язов сделали ставку на танки. Такая тактика блестяще сработала в августе 1968 г. в Чехословакии. Под прикрытием танков была проведена кадровая чистка, «социализм с человеческим лицом» тихо скончался.

Но Ельцин не испугался танков. В 12.10 он выступил с танка номер 110 Таманской дивизии перед москвичами, собравшимися у российского Белого дома: «В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отречен от власти законно избранный президент страны. Какими бы причинами ни оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым, реакционным, антиконституционным переворотом.»

ПОЧЕМУ ЕЛЬЦИНА ОСТАВИЛИ НА СВОБОДЕ

Это считается фатальной ошибкой Крючкова. Дескать, арестуй КГБ сразу президента России, ГКЧП триумфально победил бы и СССР сохранился до сих пор.

Крючков с самого начала планировал нейтрализовать Ельцина. Но не в физическом плане, как пишут некоторые. (Дескать, путчисты собирались сбить самолет Бориса Николаевича, возвращавшегося в канун ГКЧП из Казахстана.) Крючков надеялся, что ему удастся если не перетянуть на свою сторону антагониста Горбачева, боровшегося с Михаилом Сергеевичем за власть, то хотя бы убедить не мешать. Под гарантии не трогать независимость, суверенитет России. Но на всякий случай хотел после переговоров интернировать его на базе охотхозяйства минобороны «Завидово», на границе Московской и Тверской областей.

Поэтому-то Ельцину позволили беспрепятственно вернуться в ночь с 18 на 19 августа из Алма-Аты в Архангельское, где жило на дачах все руководство новой России. А группа «Альфа», окружившая на рассвете поселок, получила команду «обеспечить безопасность переговоров Советского руководства с Борисом Ельциным.»

По словам первого Генпрокурора России Валентина Степанкова, для переговоров была создана группа: премьер Павлов, министр обороны Язов и первый зампредседателя Совета обороны Бакланов: «Они должны были утром, после объявления первых указов ГКЧП, встретиться с Борисом Николаевичем в Архангельском. Как говорили «альфисты»- командиры, 60 человек, окружив Архангельское, ждали приезда делегации. Но Крючков упустил контроль за своими же гэкачепистами. После разработки всех документов Язов уехал в Минобороны отдавать приказы о вводе войск. Крючков уехал к себе. А Павлов, Плеханов, еще кто-то остались пьянствовать в кабинете Янаева. И к утру Павлова под руки привели домой. В 7 часов приехавший врач установил тяжелое состояние алкогольного опьянения на фоне явной сердечной недостаточности. Переговоры утренние с Ельциным сорвались именно поэтому. Если бы Крючков контролировал своих людей, все было бы по-другому.»

Поэтому «Альфа», не получив приказа об аресте, вынуждена была выпустить Ельцина и его команду из Архангельского в Москву. Белый дом стал очагом сопротивления.

КОСТЛЯВАЯ РУКА ГОЛОДА

Премьер не зря ушел в запой. Павлов единственный из членов ГКЧП понимал, в какую авантюру они вляпались.

Вечером 17 августа он ехал на день рождения к министру культуры СССР Николаю Губенко. В машину поступил звонок от Крючкова. Тот приглашал в секретную резиденцию КГБ «АБЦ» на Юго-Западе столицы. Там Павлов и узнал, что включен в состав ГКЧП. Он объяснил, что положение катастрофическое. Всеобщая вакханалия. Никто не хочет исполнять распоряжения. Страна стоит на пороге голода.

На первом заседании ГКЧП обсуждалась линия поведения: передать имеющийся компромат на активистов демократического движения в СМИ, прежде всего на ТВ, выбросить на прилавки магазинов все, что есть в запасе, снизить цены на некоторые ходовые товары. Чтобы люди почувствовали, что новая власть лучше старой.

Аналитики КГБ подготовили записку «О некоторых аксиомах чрезвычайного положения». Там был пункт: «Не стесняться идти на ярко выраженный популизм. Это закон завоевания поддержки масс. Сразу же вводить понятные всем экономические меры - снижение цен, послабление со спиртным и т. д., появление хотя бы ограниченного ассортимента товаров массового спроса. В такой ситуации не думают об экономической целесообразности, темпах инфляции, других последствиях.»

Но Павлов был обязан думать! Экономика СССР в глубоком системном кризисе. В первом полугодии 1991 г дефицит бюджета страны составил около 80 млрд. рублей против 55 запланированных. Внешний долг с 28,3 млрд рублей в 1985 г. вырос до 95,3 млрд в 1991 г., то есть увеличился более чем в три раза. Почти в три раза с 1989 г. вырос и внутренний долг. Как тут заниматься популизмом?

Поневоле запьешь!

Из-за глубокого запоя Павлов сразу «вышел из игры». В связи с его «болезнью» и.о. главы правительства назначили вице-премьера Виталия Догужиева. Когда ГКЧП стал наседать на него с требованием незамедлительно представить населению страны доказательства, что у новой власти слова не расходятся с делами, пишут Степанков и Лисов, он, снимая с себя всякую ответственность за реализацию данного обещания, доложил без прикрас о реальном положении дел.

«Догужиев, свидетельствовал Язов, с бумагами в руках комментировал ситуацию в экономике: этого нет, и этого нет, а этого осталось всего на несколько дней. Кредиты закрыты. Вы хотите что-то из детского? И детского нет...

Догужиева поддержал заместитель премьера Маслюков: «Цены понизить можно. Но где взять деньги на дотацию производства? В бюджете на это средств нет.»

Как утопающий хватается за соломинку, вспомнили о неприкосновенных воинских запасах. Но тут «завелся» Язов. «Я-то знал, - рассказывал следствию Язов, - что армейские резервы рассчитаны только на армию, и то на несколько дней. А на 300-миллионное население страны запасов хватит всего на один день. Это же не решение проблемы.»

ЗАГРАНИЦА НЕ ПОМОЖЕТ

Когда генерал Ярузельский объявил в декабре 1981 г военное положение в социалистической Польше, Штаты сразу ввели экономические санкции против ПНР и СССР. Польшу лишили статуса наибольшего благоприятствования в торговле, заявку на вступление в Международный валютный фонд заблокировали. Варшаве помогала Москва. Кредитами, субсидиями, увеличением поставок сырья и энергоносителей.

Москве же помогать было некому. СЭВ (Совет экономической взаимопомощи соцстран) стараниями Горбачева был ликвидирован 28 июня 1991 г. 1 июля приказал долго жить Варшавский договор (военный союз соцстран, созданный в противовес НАТО).

На кредиты Запада тем более рассчитывать не приходилось. Запад даже любимцу Горбачеву не торопился помогать. В июле 91-го на саммите «большой семерки» в Лондоне, куда Михаила Сергеевича впервые пригласили в качестве гостя, он пытался убедить убедить коллегу Буша в необходимости предоставить СССР экономическую и финансовую помощь. «Нужны десятки миллиардов и политика взаимодействия при выходе такой огромной страны в новую систему. Нашлось 100 млрд долларов, чтобы справиться с одним региональным конфликтом (война в Персидском заливе, - Авт.) , а здесь речь идет о таком проекте - изменить Советский Союз, чтобы он достиг нового, иного качества, стал органичной частью мировой экономики, мирового сообщества не как противодействующая сила, не как возможный источник угрозы».

Но Буш «динамил» коллегу Горби, требуя все новых и новых уступок.

А уж против Москвы гэкачепистской Запад точно ввел бы экономические санкции.

Большевики, взяв власть, нашли способ бороться с «костлявой рукой голода» в городах. Ввели продразверстку. Вооруженные отряды отбирали хлеб у крестьян, жестоко подавляя восстания. Но тогда Россия была крестьянской. В 1991-м «отбирать хлеб» было не у кого. Колхозы, совхозы «лежали».

Экономический кризис, голод зимой, о котором предупреждал запивший премьер Павлов, не позволили бы ГКЧП долго удерживать власть.

ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ

Путч не зря назовут позже «опереточным». Слишком уж странным он был, противоречил всем канонам государственных переворотов. Учитывая, что в руках ГКЧП были КГБ, армия.

Генерал Ярузельский, вводя военное положение в маленькой Польше, лично обратился к нации, объявил о создании Военного совета национального спасения (аналог ГКЧП). В стране заранее отключили телефонную связь, в города вошли армейские части. В первые же дни военного положения было арестовано более 3 тысяч ведущих активистов оппозиционного коммунистам профсоюза «Солидарность» во главе с лидером Валенсой, будущим президентом. В маленькой стране! Всего за 1.5 года военного положения интернировали 9736 человек.

В маленькой Чили хунта генерала Пиночета отстранила в 1973-м от власти социалиста Альенде. Президент погиб. Стадион "Чили" и Национальный стадион в Саньяго сразу превратили в концлагеря под открытым небом. Всего путчисты убили около 3200 человек, десятки тысяч бросили в тюрьмы, подвергли пыткам.

В списке ГКЧП на арест «отъявленных демократов» было всего около 80 фамилий. Первые – Яковлев и Шеварднадзе. Арестованных следовало доставить в воинскую часть № 54164 воздушно-десантных войск, дислоцирующуюся в подмосковном поселке Медвежьи Озера. К утру 19 августа к их приему была готова просторная казарма.

Но арестовали всего несколько «второстепенных» лиц типа депутата Гдляна.

В Польше к введению военного положения готовились более 3 месяцев. Заранее отстранили от власти первого секретаря ЦК ПОРП Каню (аналог Горбачева), противника силовых методов борьбы с оппозицией. Во главе партии встал генерал Ярузельский.

За хунтой в Чили стояли США. Президент Никсон приказал главе ЦРУ Хелмсу любой ценой не пустить Альенде во власть: «Шансов один из 10, но спасите Чили! В распоряжении 10 миллионов долларов. Задействуйте лучших людей...» Главнокомандующий Чили генерал Шнейдер отказался участвовать в заговоре: армия вне политики! Его убили. Новым главнокомандующим стал генерал Пиночет. Будущий диктатор.

Трудно поверить, но в Москве заговор начал оформляться лишь 5 августа, за две недели до попытки захвата власти ГКЧП. Проводив накануне Горбачева с супругой на отдых в Форос, Крючков пригласил для неофициальной беседы на секретный объект КГБ «АБЦ» министра обороны Язова, члена политбюро ЦК КПСС Шенина, первого зампредседателя Совета обороны СССР Бакланова, помощника Горбачева Болдина. 6 августа Крючков поручил генералу КГБ Жижину и полковнику Егорову составить прогноз последствий введения в стране Чрезвычайного положения. От Минобороны к работе над документом привлекли генерала Грачева. Группа трудилась на спецобъекте КГБ в деревне Машкино под Москвой. Эксперты доложили: объявлять ЧП нецелесообразно. Не наступил еще критический момент, когда народ согласен на что угодно, лишь бы был наведен порядок. «После подписания Союзного договора вводить ЧП уже будет поздно», - сказал Крючков.

Вторая встреча костяка будущего ГКЧП состоялась на объекте «АБЦ» 17 августа. Тогда к заговору и привлекли премьера Павлова. Вице-президенту Янаеву, министру МВД Пуго, главному колхознику страны Стародубцеву, главе Союза промышленников Тизякову сообщили о членстве в ГКЧП лишь на следующий день. Накануне путча. Из отпусков вызвали главу Верховного Совета СССР Лукьянова, министра иностранных дел Бессмертных. Бессмертных попросил вычеркнуть его из списка. Иначе, дескать, коллеги на Западе не будут с ним вести переговоры. Лукьянов тоже настоял на удалении из списка. « Что у вас есть? Дайте план», - попросил он. «Я ему ответил, что никакого у нас, Анатолий Иванович, плана нет», - рассказал следствию Язов.

Заговор на скорую руку, без конкретного плана действий был обречен на поражение. Даже если бы ГКП каким-то чудом навел порядок в экономике, накормил советский народ, Советский Союз все равно развалился бы. Ибо новый Союзный договор подписали бы не лидеры советских социалистических республик, а президенты 9 суверенных государств (остальные 6 республик были уже «отрезанным ломтем».) Они уже почувствовали вкус настоящей власти. По большому счету Союз им был не нужен. И прежде всего – Ельцину. В июне он стал первым всенародно избранным президентом России. Торжественная инаугурация прошла в Кремле. Борису Николаевичу в Москве мешал союзный «смотрящий» в Кремле. Да еще Горбачев, давний противник. Ельцин сам мечтал поскорее занять Кремль.

В дни 30-летия ГКЧП некоторые аналитики утверждали: если бы не путч, то Союз сохранился бы до сего дня. Хотя бы в солженицынском варианте – Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. И нам бы завидовал Евросоюз! Как бы не так! Именно Россия, Украина, Беларусь ликвидировали в декабре 91-го СССР в Беловежской пуще.

ГКЧП стал лишь детонатором, ускорившим развал могучей страны. Обреченной. Зарубежная практика это наглядно подтверждает. После «бархатной революции» в те же годы мирно развалилась Чехословакия. На Чехию и Словакию. Тогда же начался кровавый развал Социалистической Югославии на независимые республики.

К счастью, в Москве 30 лет назад не нашлось своего Пиночета. Крючков, Язов не захотели проливать кровь. В отличие от того же Ельцина. В октябре 93-го тот отдал приказ расстрелять Белый дом, где засели Руцкой и Хасбулатов. С которыми Борис Николаевич в этом самом Доме «защищал демократию» в августе 91-го.

Вот что делает жажда власти.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

СБИТЫЙ ЛЕТЧИК ГОРБИ!

Летом 1991 г Буш-старший собирался в Москву с первым официальным визитом. По поручению замдиректора ЦРУ Джона Хелджерсона аналитики ведомства подготовили президенту в апреле секретную справку под номером 50USC4039.

Вот основные тезисы и цитаты документа, рассекреченного в 2016 г.

«Эра Горбачева практически закончилась. Даже если через год он останется в своем кремлевском кабинете, реальной властью обладать не будет. Если в ближайшее время Горбачев будет свергнут, то это сделают сторонники жесткой линии… Однако, со временем влияние реформаторов будет расти, и демократы придут к власти. Переход власти, вероятно, не будет гладким, неизбежен переходный период с интенсивной борьбой за власть и, как следствие, безвластием.

Причина создавшегося положения вокруг Горбачева состоит в том, что его политика привела страну к катастрофе, и он не в состоянии вывести ее из кризиса, - дают безжалостную оценку деятельности последнего советского вождя аналитики ЦРУ. - Он разрушил старую ленинскую политическую систему в стране, но не создал ничего взамен. Его новая антикризисная программа – это мертворожденный проект использования устаревших методов централизованного руководства для стабилизации экономики страны.

Утрата власти Горбачевым будет неизбежно связана с судьбой политической системы страны.

1. Если власть захватят консерваторы, они будут искать пути сохранения империи и авторитарного правления жесткими методами. Без промедления подавят оппозицию, арестуют или ликвидируют ее лидеров, в частности, Ельцина, и положат конец недавно завоеванным правам и свободам. Они займут непримиримую позицию в отношении Соединенных Штатов и будут искать возможности расширения своего влияния за рубежом. Но даже если консерваторы применят силу и массовые репрессии, им будет сложно удержать власть из-за отсутствия действенной программы преодоления нарастающих проблем и из-за внутреннего размежевания в стране. При такой власти экономическая ситуация будет ухудшаться, социальное отчуждение резко расти, что неизбежно приведет к победе демократических и националистических сил.

2. Если победят реформаторы, то последует передача власти республикам и создание конфедерации. Даже если будет воссоздан союз, республики получат большую независимость и права идти своим путем. Многие республики немедленно встанут на путь демократических и рыночных реформ, но в некоторых из них сохранятся отдельные черты авторитарного правления… Каждая республика начнет проводить свою внешнюю политику и строить собственную систему внутренней безопасности независимо от КГБ.

Суть нынешнего кризиса в том, что ни одна из противоборствующих сторон не способна его разрешить. Советский Союз находится в революционной ситуации.

Хотя силовые структуры страны располагают достаточными возможностями для государственного переворота, ввести режим чрезвычайного положения в стране будет трудно. Более того, если оппозиции удастся … нейтрализовать готовность путчистов применить силу, то ставка на нее консерваторов будет бита».

Напомню, эту аналитическую записку ЦРУ передало президенту США Бушу 29 апреля 1991 года.

В августе, действительно, консерваторы попытались взять власть в стране. Но ГКЧП провалился, путчистов арестовали. 25 декабря первый и последний президент СССР подал в отставку. Могучий и нерушимый союз республик свободных развалился. Все, как и предсказало ЦРУ!

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