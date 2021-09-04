Соседские войны: в Росреестре рассказали про четыре опасности для владельцев участков без межевания

Отсутствие точных границ участка может привести к юридическим проблемам и конфликтам Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Закон не обязывает делать межевание, все сугубо добровольно. Никакими санкциями или ограничениями в правах отсутствие межевого плана на участок не грозит. Вы спросите: зачем же тогда проводить межевание, более того - еще и деньги на него тратить?

Дело в том, что есть ситуации, когда отсутствие точных границ участка приводит к юридическим проблемам и конфликтам. Вы вроде бы собственник земли, но где она начинается и заканчивается, документами не закреплено. А смысл межевания в том и заключается, что по его итогам в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) заносятся точные данные о границах участка, что уменьшает вероятность земельных споров.

Есть несколько характерных случаев, когда из-за отсутствия точных данных о границах на вашу голову могут свалиться совершенно лишние проблемы.

1. Конфликты между владельцами смежных земельных участков

Это известные споры из серии «а ваш забор заехал на мою землю». Установить, кто прав — сосед со своими притязаниями или вы в своем гневе — невозможно, если не было проведено межевание. Для решения вопроса — в том числе в судебном порядке — все равно придется заказывать эти работы.

2. Продажа участка

Покупатели вряд ли захотят приобретать землю без четко определенных границ. В лучшем случае будут просить существенную скидку.

3. Переплата по земельному налогу

Такое тоже бывает, когда площадь фактически используемой земли меньше той, за которую вы платите. Причем даже вы сами об этом можете не подозревать.

4. Раздел участка

Необходимость в этом может возникнуть, например, у наследников. Или при разводе. Но разделить участок можно только в случае, если его границы четко установлены.

КАК УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ У ЗЕМЛИ ГРАНИЦЫ

Обычно владельцы считают, что если есть забор - то вот она, граница. Но юридически значимыми признаются лишь те сведения о границах, которые занесены в ЕГРН.

Как узнать, внесены ли туда границы земельного участка? Надо получить выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Если в реестре нет необходимых сведений о границах, в выписке будет особая отметка: «Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства».

Получить выписку можно, воспользовавшись электронными сервисами на сайте Росреестра , Федеральной кадастровой палаты Росреестра или на сайте Госуслуг.

Еще у Росреестра есть полезный справочный сервис «Публичная кадастровая карта». Он выглядит как интерактивная карта со сведениями об участках по всей территории России. Найти конкретный объект на ней проще всего по адресу или кадастровому номеру земельного участка. Если в окне описания появляется отметка «Без координат границ», значит, границы не установлены.

ХОЧУ ПРОВЕСТИ МЕЖЕВАНИЕ. ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ?

Межеванием занимаются кадастровые инженеры. Именно они проводят все нужные измерения и расчеты. Это услуги платные, цены договорные. По закону, каждый кадастровый инженер обязан состоять в специализированной саморегулируемой организации (СРО). Это важно: СРО контролируют деятельность своих членов и рассматривают жалобы заявителей, если кадастровые работы проведены с нарушениями.

Проверить, действительно ли найденный вами специалист уполномочен проводить кадастровые работы, можно на сайте Росреестра в разделе «Государственный реестр кадастровых инженеров».

Пошагово процесс межевания будет выглядеть так.

Шаг 1 - кадастровый инженер выезжает на место и проводит необходимые замеры по закрепленным на местности предметам (забор, колышки, др.)

Шаг 2 - вы знакомитесь с результатами замеров.

Шаг 3 - границы согласовываются с владельцами смежных участков.

Шаг 4 - если результаты измерений удовлетворили и вас, и соседей, кадастровый инженер подготавливает межевой план, содержащий сведения о характерных точках границы земельного участка (грубо говоря, участок «привязывается» к системе координат, установленной для ведения ЕГРН).

КАКИЕ ПОНАДОБЯТСЯ ДОКУМЕНТЫ

Кадастровый инженер не может установить границы земельного участка, руководствуясь исключительно «хотелками» заказчика-собственника. Потребуются документальные подтверждения, что участок выделен именно в этом месте и именно такой площади.

Это, в первую очередь, правоудостоверяющий документ на земельный участок («бумажное» свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН). Там содержатся сведения о площади и местонахождении земельного участка (например, название СНТ или деревни).

Дополнительно могут быть использованы сведения, указанные в документах, определявших местоположение границ участка при его образовании (например, при образовании СНТ был утвержден его общий план).

Если их нет – уточнение можно провести по границам, существующим 15 и более лет и закрепленными "с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения" (например, забора), которые позволяют определить границы участка.

Дополнительные разъяснения по этому поводу даются в письме Минэкономразвития от 27 апреля 2017 года.

В частности, для определения границ земельного участка могут использоваться такие документы:

- ситуационные планы, содержащиеся в техпаспортах объектов недвижимости, которые подготовлены органами государственного технического учета и технической инвентаризации (БТИ);

- материалы лесоустройства;

- планово-картографические материалы, имеющиеся в районных органах архитектуры, строительства и жилищного хозяйства, органах местной власти;

- документы по территориальному планированию муниципальных образований;

- проекты организации и застройки территории дачных, садовых и огородных некоммерческих товариществ.

СОГЛАСОВАНИЕ С СОСЕДЯМИ

Правообладатели смежных участков - то есть соседи - должны подтвердить свое согласие, подписав акт согласования границ. Если они не согласны, то могут направить свои возражения кадастровому инженеру. Все это документально оформляется: возражения также должны быть зафиксированы в акте согласования местоположения границ земельного участка и приложены к межевому плану.

Этот момент обычно вызывает вопросы, потому что соседей зачастую не так-то просто найти - если они не живут на своем участке. Если встретиться с ними не получилось, кадастровый инженер должен направить им извещения на почтовый или электронный адрес.

Если найти соседей никак не получается, кадастровый инженер публикует извещение в местной прессе.

ПЕРЕДАЕМ БУМАГИ В РОСРЕЕСТР

Далее документы необходимо передать в Росреестр. Это может сделать кадастровый инженер, подготовивший межевой план. А могут и собственники участка. Государственные регистраторы проведут правовую экспертизу, и если все в порядке, то сведения о границах участка будут внесены в ЕГРН. Все, с этого момента у вашей земли появились точные границы.

Хуже, если у соседей обнаружились возражения. В таком случае разбираться с разногласиями придется в суде. Кадастровый инженер, проводивший межевание, может быть привлечен к делу. Но лучше решить все споры еще на стадии согласования границ и до суда не доводить. Судебные разбирательства по границам участков - одни из самых сложных и длительных.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Узнать ответы на другие актуальные вопросы в сфере земли и недвижимости вы также можете в рубрике «Вопрос – ответ» на сайте Росреестра.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Межевание земельного участка в 2021 году

Разбираемся, зачем нужно межевание земельного участка в 2021 году, и как его проводить, вместе с опытным юристом (подробности)