Правительство расширило список самых востребованных профессий и специальностей

Профессии в области сельского хозяйства - одни из самых востребованных в стране
Фото: Андрей АБРАМОВ
Правительство расширило список профессий и специальностей, которые признаны самыми востребованными в экономике России. Постановление подписал Михаил Мишустин. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.
Прежний перечень был утвержден в 2014 году.
- С тех пор многое изменилось. Например, были введены новые федеральные образовательные стандарты для среднего профессионального образования, в том числе по приоритетным специальностям в ведущих отраслях экономики. А часть профессий потеряла актуальность, прием на них был прекращен, - отмечается в сообщении пресс-службы.
В обновленный список добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в таких сферах, как: робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, туризм. Также в перечне есть специальности из соцсферы и сферы обслуживания.
Студенты, обучающиеся указанным профессиям и специальностям, могут претендовать на стипендии правительства. Они ежегодно назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в качестве дополнительного поощрения. Победителям выплачивают до 4 тысяч рублей ежемесячно. Всего предусмотрено 5 тысяч стипендий на каждый учебный год.
В правительстве считают, что это поможет повысить престиж специальностей среднего профобразования.
В частности, список пополнился такими специальностями:
Дошкольное образование
Сестринское дело
Лечебное дело
Агрономия
Аддитивные технологии
Гостиничное дело
Эксплуатация беспилотных авиационных систем
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
Профессии:
Графический дизайнер
Дефектоскопист
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Мастер растениеводства
Мастер общестроительных работ
Лепщик-модельщик архитектурных деталей
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