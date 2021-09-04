Правительство расширило список самых востребованных профессий и специальностей

Профессии в области сельского хозяйства - одни из самых востребованных в стране Фото: Андрей АБРАМОВ

Правительство расширило список профессий и специальностей, которые признаны самыми востребованными в экономике России. Постановление подписал Михаил Мишустин. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

Прежний перечень был утвержден в 2014 году.

- С тех пор многое изменилось. Например, были введены новые федеральные образовательные стандарты для среднего профессионального образования, в том числе по приоритетным специальностям в ведущих отраслях экономики. А часть профессий потеряла актуальность, прием на них был прекращен, - отмечается в сообщении пресс-службы.

В обновленный список добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в таких сферах, как: робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, туризм. Также в перечне есть специальности из соцсферы и сферы обслуживания.

Студенты, обучающиеся указанным профессиям и специальностям, могут претендовать на стипендии правительства. Они ежегодно назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в качестве дополнительного поощрения. Победителям выплачивают до 4 тысяч рублей ежемесячно. Всего предусмотрено 5 тысяч стипендий на каждый учебный год.

В правительстве считают, что это поможет повысить престиж специальностей среднего профобразования.

В частности, список пополнился такими специальностями:

Дошкольное образование

Сестринское дело

Лечебное дело

Агрономия

Аддитивные технологии

Гостиничное дело

Эксплуатация беспилотных авиационных систем

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

Профессии:

Графический дизайнер

Дефектоскопист

Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

Мастер растениеводства

Мастер общестроительных работ

Лепщик-модельщик архитектурных деталей

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