Кардиологи вынесли кофе окончательный приговор

Три чашки - не больше. А то хуже будет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На конгрессе Европейского кардиологического общества (European Society of Cardiology), который проходил виртуально с 27 по 30 августа 2021 года, были оглашены результаты самого масштабного и длительного исследования влияния кофе на организм. Они убедительно свидетельствуют: в умеренных количествах кофе полезно.

В Университете Земмельвайса (Semmelweis University in Budapest) — старейшем медицинском вузе Венгрии – воспользовались данными, которые примерно 15 лет накапливал UK Biobank – крупнейшая информационная база о состоянии здоровья и генетических особенностях тех или иных людей. Ученые, ведомые кардиологом Джудит Симон (Judit Simon) проанализировали в общей сложности 468 629 «историй», которые помимо всего прочего содержали сведения о потреблении кофе их «героями».

Средний возраст невольных участников исследования составил 56,2 года. То есть, были и молодые, и пожилые. Пятая часть из них (22 процента) регулярно кофе не пили, чуть меньше двух третей (около 60 процентов) пили умеренно – до трех чашек в день, а еще примерно пятая часть (19,5 процента) потребляли более трех чашек в день. При этом на старте экспериментов никто из «наблюдаемых» на здоровье не жаловался и явных отклонений в работе сердечно-сосудистой системы не имел.

О пользе умеренного потребления кофе догадывались еще во времена СССР.

Вывод, который сделали медики: те, кто пьют кофе умеренно – от одной до трех чашек кофе в день, снижают риск умереть вдруг от чего-либо на 12 процентов. Риск умереть конкретно от инсульта или от инфаркта снижается на 17 процентов. И он же становится на 21 процент меньше по сравнению с теми людьми, которые вовсе не пьют кофе.

Механизм благотворного эффекта умеренного потребления кофе венгерские медики не прояснили. Но подметили, что сердца любителей горького напитка и выглядят здоровее, и работают лучше. Об этом свидетельствовали записи, сделанные в процессе MRI-исследований 30 650 пациентов.

Похоже, что оптимальная доза и в самом деле существует. О ней в свое время говорили американские медики из Университета Техаса (University of Texas), которые обнаружили: у мужчин, которые выпивают по 3 чашки кофе в день, пенисы крепче, чем у их «коллег», предпочитающих другие напитки. В среднем, конечно. Выяснилось, что среди «оптимально пьющих» на 42 процента меньше тех, кого временами беспокоит так называемая эректильная дисфункция.

А вот больше трех чашек кофе в день пользы не принесут. Поглупеть можно. Подробности в нашем материале.