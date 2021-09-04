За год россияне стали в четыре раза чаще тратить деньги на сервисах знакомств

Виртуальные ухаживания - не самое дорогое удовольствие Фото: Михаил ФРОЛОВ

А минувшее лето было жарким! И не только в плане погоды. Все три месяца россияне активно тратили деньги на свидания и знакомства. Правда, в онлайне - какие времена, такие и свидания.

Это выяснили аналитики сервиса Юmoney, изучив летние интернет-траты россиян. Анализировали, в каких сферах число онлайн-покупок больше всего увеличилось или уменьшилось в сравнении с прошлым годом. И абсолютным лидером рейтинга оказались сайты знакомств: число платежей на этих сервисах выросло за год в 4,7 раза. Как поясняют эксперты, пользователи там чаще всего тратят деньги на продвижение своих аккаунтов, подарки и другие платные опции, которые позволяют привлечь к себе максимум внимания противоположного пола. И не только противоположного. Какие времена - такие и свидания...

Одно радует: виртуальные ухаживания - не самое дорогое удовольствие. Нынешним летом средний чек (расходы на одну покупку) на сайтах знакомств составил 352 рубля. Неудивительно, что народ предпочитает шуры-муры в онлайне: в «реале» на такие деньги сейчас приличный букет не купишь, а на сайте знакомств за три сотни можно любую красотку с ног до головы розами осыпать! Пусть и виртуальными.

Аналитики изучили летние интернет-траты россиян

Интересно, что больше всего денег этим летом на сервисах свиданий оставляли жители республики Коми - в среднем 561 рубль. Видимо, жители Северного Урала уже прошли цветочный период - у них в ходу виртуальные бриллианты!

Другие статьи интернет-расходов более традиционны. Хотя тоже любопытны. В три раза больше, в сравнении с прошлым летом, наши граждане купили через интернет авиабилетов. В топе и турагентства, причем по той же причине - путешествовать мы стали чаще. Выросли также траты на БАДы и медицинские услуги - коронавирус пока никто не отменял. К сожалению.