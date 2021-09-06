Бескудниковский бульвар Москвы благоустроят к 15 сентября

До начала благоустройства Бескудниковский бульвар был довольно опасным для пешеходов местом. Фото: Е. Самарина/Mos.ru

На севере Москвы завершается благоустройство Бескудниковского бульвара. К 15 сентября основные работы на территории будут завершены. После замечаний жителей Департамент капитального ремонта взял этот объект на особый контроль, а подрядчика, допустившего нарушения, оштрафовали.

До начала благоустройства Бескудниковский бульвар был довольно опасным для пешеходов местом – только за четыре года здесь произошло 63 ДТП, в которых пострадали люди, двое из них в результате скончались. Поэтому большое внимание было уделено приведению в порядок этой территории. Специалисты уменьшили ширину полос, чтобы не провоцировать водителей на превышение скорости, расширили пешеходное пространство, увеличили зону парковки. Теперь она переносится в специальные «карманы».

Главной задачей всех изменений на бульваре стало обеспечение безопасности и удобства движения пешеходов, общественного транспорта и автомобилей. Для создания взаимной видимости потребовалось не только упорядочить зону парковки, но и скорректировать геометрию улицы. В результате Бескудниковский бульвар станет не только удобнее, но и безопаснее.

К сожалению, в процессе выполнения работ местные жители столкнулись с определенными неудобствами – они жаловались, в частности, на отсутствие удобных проходов по привычным пешеходным маршрутам, нехватку ограждений в зоне работ и низкий темп благоустройства. Все эти замечания были учтены, а подрядчик, допустивший нарушения, оштрафован.

«На замечания со стороны жителей отреагировали оперативно. В кратчайшие сроки постарались их устранить. Это касалось нанесения временной дорожной разметки в части пешеходных переходов, ограждения мест, где производятся работы, включая удобные и комфортные маршруты передвижения людей. Увеличили и количество рабочих на объекте», - рассказал о принятых мерах заместитель руководителя Департамента капитального ремонта г. Москвы Антон Акулов.

После жалоб жителей количество рабочих на объекте было увеличено, установлены необходимые ограждения, на дорожное полотно нанесена временная разметка, а для пешеходов проложены удобные проходы.

«Благоустройство – это всегда хорошо. Наш Бескудниковский бульвар всегда был местом скопления жителей, я сам здесь гуляю с детьми. Единственное, благоустройство выпало на осенний период, поэтому были проблемы, была грязь. Но, сейчас ведутся активные работы, многие нюансы исправлены, началась школа - обновили подход, зебру, обновили разметку, убрали ненужные ограждения. Соответственно, пробки стали меньше, ходить стало проще. В общем, все стало хорошо. Мы довольны», - рассказал местный житель и автомобилист Андрей Сидоров.

К середине сентября, когда благоустройство будет закончено, на Бескудниковском бульваре появятся 20 современных остановок общественного транспорта с беспроводной связью и «зарядками» для мобильных телефонов. Освещать район в темное время суток будут 60 фонарей с энергосберегающими светильниками. На благоустроенной территории установят 11 новых светофоров и обустроят 412 парковочных места, 52 из которых будут предназначены для инвалидов.

В итоге будет создана единая пешеходная зона через весь район от метро «Верхние Лихоборы» до парка Ангарские пруды.