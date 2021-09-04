«Наше время или взрослым вход воспрещен»: Подростки рассказывают, почему шипирить не грех и как олды нелепо рофлят

Тема пятнадцатого выпуска: "Русский язык и подростки".

Программа «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема пятнадцатого выпуска: "Русский язык и подростки".

В эту субботу, 4 августа, на радио «КП» ребята рассказывают, почему шипирить не грех и как олды нелепо рофлят!

Спикеры программы: дети, родители и эксперты. Сегодня в эфире специальный гость: Полина Масалыгина журналист, автор крупнейшего блога о русском языке и грамотности в инстаграме @great_russian

Ведущие: Петр Безменов, Юлия Голдовская и Анджелина Трошина

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»:

https://radiokp.ru/podcast/nashe-vremya-ili-vzroslym-vkhod-vospreschen