Порох сдетонировал в квартире на северо-западе Москвы

На взрыв в жилом доме прибыли специалисты МЧС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент случился утром субботы, 4 сентября, в районе Митино. В многоэтажке по улице Митинская неподалеку от метро «Пятницкое шоссе» раздался хлопок. Источник был в одной из квартир на восьмом этаже.

— Осколки полетели на тротуар, одна из пластиковых оконных рам отлетела и ударилась об дверь припаркованной машины. осталось хорошая вмятина на задней пассажирской двери, — сообщили kp.ru очевидцы инцидента.

Тушить ничего не потребовалось. Но перепуганные соседи все равно вызвали экстренные службы.

— Произошел хлопок, повредивший стекла. Инцидент случился из-за нарушения техники безопасности при обращении с пиротехническим изделием. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как стало известно «КП», мужчина хотел протестировать пороховую смесь из фейерверков. Сделать это решил у себя на балконе. Поджег взрывчатое вещество на подоконнике, но не рассчитал количество. Так и произошел взрыв. Сам «пиротехник» успел упасть на пол, поэтому уцелел. В любом случае, интерес к опасным компонентам в квартире москвича теперь проявили силовики. Предстоит выяснить, с какой целью 46-летний мужчина разбирал фейерверки.

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