Российская команда победила в финале танкового биатлона "Армейских Игр-2021"

Экипаж из России на танке Т-72Б3 во время финального этапа "Эстафета" всеармейского конкурса "Танковый биатлон". Фото: Владимир Гердо/ТАСС

ФИНАЛИСТЫ

Сегодня на подмосковном полигоне Алабино международные военные игры "Арми-2021" завершаются самым ярким и захватывающим зрелищем – финалом танкового биатлона.

Правда, этому празднику с утра пытается испортить настроение погода - то небо над полигоном накрывают хмурые одеяла туч, то моросит зловредный дождь, то набегают белоснежные облака, то в разрывах между ними шпарит ослепительное, как огонь газосварки, солнце.

Как же вы по такой грязищи соревноваться будете? - сочувственно спрашивает у офицера-танкиста девушка-журналистка в пресс-центре.

Офицер улыбается: Танки грязи не боятся!

А его сослуживец добавляет на полном серьезе: На войне погоду не закажешь.

Я смотрю на часы. До старта остаётся час. А погода «сходит с ума» - пошёл густой дождь. Спрашиваю у одного из судей биатлона:

Что, сражения сегодня не получится?

- Ни в коем случае! - уверенно отвечает он, - финал состоится при любой погоде!

За право выйти в финал «стального шоу» и стать чемпионами мира почти 2 недели на этом же полигоне бились 19 танковых экипажей из Африки, Азии и Европы. Но до финала добрались лишь четыре - самых лучших команды.

Вместе с россиянами в финал вышли экипажи Китая, Казахстана и Азербайджана.

И сегодня мы узнаем, кому достанутся золотые, серебряные и бронзовые медали и кубки.

ЗРИТЕЛИ

Задолго до начала соревнований на трибуны танкодрома (вмещающие до 10 тысяч душ) начали подтягиваться зрители. Публика весьма пестрая - солдаты, офицеры, ветераны Вооруженных сил, суворовцы, юнармейцы, школьники и студенты. Много иностранных гостей в погонах и без. Много и семей с детьми. На центральной трибуне - внушительное количество российского генералитета и там же - почетные гости из многих иностранных армий.

ТАНКИ

На исходной позиции стоят разноцветные танки. Каждая команда выбирала цвет своей машины по жребию. Россиянам достался синий цвет, китайцам - желтый, казахам - зелёный, азербайджанцам - красный.

Наша команда, как и казахская, и азербайджанская, будет выступать на российских танках Т-72Б3, китайцы привезли свою машину - Тип-96.

Коротко - об этих боевых машинах. И наш Т-72Б3, и китайский Тип-96 во многом похожи. В экипажах по 3 человека, пушки одинакового калибра - 125 мм, по два одинаковых пулемета - 12,7 мм и 7,62 мм. Но разница, конечно, есть. Она и в весе (наш - 46,5 т, а китаец - 52 т), и в мощности двигателя (Т-72Б3 - 840 "лошадей", у Тип-96 - 1000 л.с.), и в особенностях прицелов, в системах управления огнем. Но превосходство «китайца» над нашей машиной в мощности движка на трассе биатлона еще не решающий фактор. Можно мчаться быстрее, но промазать по цели при стрельбе из пушки или пулемета. Кстати, на бывших соревнованиях так и бывало. Но и тогда, и сегодня китайцы - наши главные конкуренты. Они не раз «наступали на пятки» россиянам, но чемпионами мира не становились. Как-то у министра обороны России Сергея Шойгу журналисты спросили - какие у него виды на финиш танкового биатлона. Он с хитринкой в глазах ответил:

- Мы можем уступить соперникам любое место... кроме первого.

Кстати, если уж зашла речь о китайцах. Любопытная деталь. Вчера в индивидуальной гонке китайцы заняли третье место и по условиям соревнований каждый член «бронзового» экипажа получил по мотоциклу. А после награждения китайцы сообщили, что «мотики» не станут их личной собственностью, а будут сданы в музей танковых войск. Таковы китайские правила борьбы с коррупцией и подкупом. Получил по мотоциклу и каждый член белорусского экипажа - эти парни показали одинаковое время с китайцами. И теперь будут вышивать по Белоруссии на призовых машинах. Вчера же и в той же индивидуальной гонке на скорость и меткость сразу два российских экипажа стали «золотыми» и сербряными». Первый получил в награду внедорожники «Патриот», второй - «Лады-Приора».

ПРАВИЛА ИГРЫ

В каждой из четырех команд-финалистов - по три экипажа. В экипаже - три человека: командир, оператор-наводчик и механик-водитель. Соревнование идет по "эстафетному" принципу: один экипаж проходит дистанцию, а затем уступает свою машину другому.

Со старта все машины соперников уходят одновременно.

Сразу после старта каждый экипаж должен филигранно выполнить первое упражнение "змейка" - многотонной махине нужно пройти между полосатыми колышками, не задев их. Кто задел- отправляйся на штрафной круг в 500 метров. А это уже уменьшает шансы на победу.

После "змейки" - остановка и новое упражнение: загрузка боеприпасов (снарядов и патронов).

На трассе каждый экипаж должен преодолеть ряд препятствий (колейный мост, минное поле, ров с водой) и поразить несколько целей - танк и вертолет противника, а также противотанковое орудие.

Самое трудное упражнение - ведение огня на ходу. Все это надо делать как можно точнее и быстрее (время прохождения трассы ведь тоже учитывается). Если экипаж допустил при стрельбе промах или, допустим, свалился с колейного моста, он и в этом случае уходит на штрафной круг. Хотя это еще не критично - «прокол» на этом рубеже можно компенсировать снайперской стрельбой на другом.

СТАРТ

Итак. 15-00.

Танки выстроились на линии старта.

Торжественный сигнал горниста оповещает о готовности экипажей к сражению. По радио звучит команда "Вперед!".

Танки с бешеным ревом срываются с места. Наш Т-72Б3 после "змейки" и загрузки боеприпасов сразу вырывается вперед.

Наш танк бежит по трассе так стремительно и легко, словно это не тяжеленая махина, а прыткий олень. Кстати, в прошлом году тут же, в Алабино, наш Т-72Б3 установил рекорд скорости - выжал ее до 82 километров в час. Быстрее тут еще никто не "бегал".

ТРАССА

В глубине полигона поднимаются первые цели.

И здесь сюжет соревнования лихо закручивается.

Один экипаж промахивается и уходит на штрафной круг. Второй поражает первые цели, но с ошибками преодолевает колейный мост. И тоже попадает на штраф. К середине эстафеты российский экипаж захватывает лидерство. Китайцы дышат ему затылок. На пятки китайцам наступают казахи. В «обозе» плетутся азербайджанцы. Гонка выходит на финишную прямую. Тут выясняется, что российские танкисты поразили 21 цель из 24. Да у них и время прохождения трассы лучше, чем у китайцев. Наши парни врываются на финиш чемпионами мира! Трибуны взрываются атомным криком и могучим прибоем аплодисментов.

Серебряные призеры - китайцы. Бронзовые казахи.

Парни в черных комбинезонах выныривают из люков и победно поднимают руки, в которых тут же оказывается государственный флаг России.

ЛЮБОПЫТНО

Оценка выступлений команд-участниц Армейских международных игр-2021 проводится максимально скрупулёзно – иногда для уточнения оценки судьи используют данные, полученные со спутников системы ГЛОНАСС. Об этом рассказал главный судья АрМИ-2021 генерал-майор Александр Перязев.