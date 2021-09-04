Зеленский собрался на Луну

Зеленский предложил Байдену участие Киева в космической программе НАСА Фото: REUTERS

Сын турецкоподданного Остап Сулейман, в общем, товарищ Бендер, живи он в наши дни, искусал бы себе и окружающим локти от зависти, глядя на президента Украины Владимира Зеленского. Эпическая сага товарища Бендера о преображении Васюков под влиянием успехов местного шахматного клуба – это даже не детская сказка, а просто присказка в сравнении с перспективами Украины, нарисованными Зеленским в США.

- Сегодня Украина строит тысячи километров дорог, сотни мостов. Сегодня Украина снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки, военно-морской флот, - заявил Зеленский на одной из встреч. - Считаю, что у Украины достаточно энергии, чтобы всех толкать вперед. Украина будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы.

И, видимо, сам настолько в это поверил, что на рандеву с Байденом сделал предложение, которое украинский же ресурс "Страна.уа" назвала "совсем фантастическим". А именно, как засвидетельствовал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, Зеленский предложил Байдену участие Киева в космической программе НАСА (Аэрокосмическое агентство США) по исследованию Луны "Артемида". Естественно, при том условии, если США профинансируют Украину для участия в этой программе.

При этом, если посмотреть на реальную ситуацию, то, начиная с 2016 года, Украина не произвела ни одного серийного самолета, строительство военно-морского флота свелось к производству нескольких речных артиллерийских катеров, а спешно созданный к параду в честь 30-летия независимости Незалежной в единственном экземпляре танк "Оплот" сломался на репетиции и участия в параде так и не принял. Даже сборку американских вертолетов "Ирокез" в Киеве так и не смогли освоить. Аналогично обстоит дело и с новыми мостами и дорогами.

В сети уже начали прикалываться по поводу украинского участия в лунной миссии, особенно популярны тексты про борщ в тюбиках и галушки в виде таблеток. Но вы, уважаемые, забыли, что у Украины где-то на запыленной полке российского склада потихоньку ржавеет спутник "Лыбидь", запуск которого все время переносился с 2011 года. И если Вашингтон даст Киеву денег, то Украина из комичной державы вполне может стать "космичной".

В конце концов, если Байден не даст разрешения или денег (что, в принципе, практически одно и то же), то украинские астронавты вполне могут попробовать использовать старый рецепт от писателя Носова, пробравшись на борт, как это сделали в свое время коротышки Незнайка и Пончик. А уже в полете расплатиться с американскими астронавтами горилкой и салом. В конце-то концов, украинские космонавты весят от силы 160 кг., а спутник "Лыбидь" аж полторы тонны. Так что, для горилки и сала вместо спутника точно хватит и мощности двигателей, и места. Тем более, что Украина вполне может предложить сделать корпус ракеты из труб украинской ГТС и отправить своих космонавтов по бартеру.