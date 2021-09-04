«Спрос на электроэнергию – барометр состояния экономики»: благодаря каким бизнес-проектам развивается Дальний Восток

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев/ Фото: правительство Хабаровского края. Фото: forumvostok2021.tassphoto.com

Что привлекает инвесторов и людей в регионе? В первую очередь – заработок. А также развитая инфраструктура. Причем, как инвестиционная (включая различные налоговые послабления для бизнеса), так и социальная (для наемных работников). В настоящее время руководство Дальнего Востока прикладывают массу усилий для развития регионов. Так, на сессии «Новые звезды Дальнего Востока: эволюция крупнейших проектов», которая прошла на Восточном экономическом форуме-2021», стало известно, что благодаря запуску новых проектов и ввода жилья в Хабаровске к 2034 году город может стать миллионником. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает это возможным, если экономика региона продолжит активное развитие.

НОВЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, ПОРТЫ, ГЭС

Глава Хабаровского края сообщил о работе властей по поддержке предпринимателей и инвесторов.

«Даем льготы многим предприятиям при условии увеличения уровня переработки сырья до 90%, — сообщил Михаил Дегтярев. - Помогаем инвесторам разрабатывать проект порта Эльга и в принципе тихоокеанской железной дороги. Это будущее Хабаровского края на пять-восемь лет».

Власти региона приступили к подготовке земельных участков под строительство железной дороги к планируемому порту на севере региона. Это проект доставки угля с Эльгинского месторождения на берег Охотского моря и строительство порта. Мощность перевалочного пункта - до 30 млн т в год.

Строительство дороги к будущему порту в Тугуро-Чумиканском районе планируется на частные деньги. Эльгинское месторождение угля расположено в Якутии, одно из крупнейших в мире, его запасы достигают 2,2 млрд т кокса.

Дегтярев добавил, что проект Тихоокеанской железной дороги планируется увязать со строительством Тугурской приливной электростанции и заводом по производству водорода. Объем требуемых вложений власти оценили в $30 млрд.

«Тихоокеанская железная дорога как раз в Тугурский залив, приливная электростанция Тугурская и завод по производству водорода - это все будущее Хабаровского края в ближайшие пять-восемь лет», - сказал глава региона.

Кроме того, инвесторы из Китая готовы поддержать строительство Ниманской ГЭС там же в Хабаровском крае. Мощность станции составит 600 мегаватт. ГЭС обеспечит электроэнергией второй путь Байкало-Амурской магистрали. Проект представлен в правительство России.

«ВИДИМ РОСТ СПРОСА»

Продолжается работа над модернизацией железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Правда, стоимость работ второго этапа увеличится.

«Нужно создавать резервы пропускной способности для того, чтобы к нам приходили проекты. Однако стоимость металлопроката и строительных материалов изменилась: за последние полгода мы видим рост порядка 30-40%, - отметил гендиректор РЖД Олег Белозёров. - Советом директоров утвердили стоимость работ 720, стала 777 млрд рублей».

Проект по модернизации железнодорожных путей разбит на этапы. Первый этап будет закончен в 2021 году. Провозная способность должна быть увеличена до 144 млн тонн в год. На втором этапе предполагается к 2024 году увеличить провозную способность БАМа и Транссиба до 182 млн тонн. На третьем этапе, до 2035 года в ходе модернизации предполагается увеличить пропускную способность магистралей на Восточном полигоне до 240 млн тонн в год.

А если экономика развивается, то растет потребность и в электроэнергии.

«Спрос на услуги по передаче электроэнергии – своего рода барометр состояния экономики. По этим признакам я бы выделил несколько актуальных трендов, которые сформировались на Дальнем Востоке, - сообщил заместитель генерального директора компании «Россети» Алексей Мольский. - Сегодня мы видим существенный рост спроса со стороны нефтегазового сектора, новых добывающих предприятий и портовых зон, территорий опережающего развития, где появляется большое количество производителей товаров массового спроса».

Группа «Россети» уже развивает проекты по электроснабжению шести территорий опережающего развития в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. Сейчас идет активная работа еще по трем ТОР в Приамурье, Якутии и Забайкальском крае. Инвестиции в обеспечение электроснабжения Амурского газохимического комплекса (ТОР «Свободный») составят более 5 млрд рублей, Инаглинского горно-обогатительного комплекса (ТОР «Южная Якутия») – 2,5 млрд рублей. Также в числе крупнейших перспективных потребителей Алексей Мольский назвал Озерный горно-обогатительный комбинат в республике Бурятия, предприятие «Эльгауголь» в Якутии и строящиеся портовые терминалы.