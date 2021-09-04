Актер Ярослав Бойко стал неузнаваем

Актер Ярослав Бойко в мае 2021 года отметил 51-летие. Фото: Кадр видео

Известный актер Ярослав Бойко в мае 2021 года отметил 51-летие. Поклонницы привыкли видеть своего любимого артиста в образе сильного, молодого и красивого героя. Однако время беспощадно. И то, как сейчас выглядит кумир миллионов, по-настоящему встревожило любительниц мелодрам.

Ярослав Бойко крайне редко дает интервью. И никогда не говорит о личной жизни. Актер 20 лет женат на хореографе и танцовщице Рамуне Ходоркайте. Они расписались в 1999 году сразу после рождения сына Максима. В 2003-м на свет появилась дочь Эмилия.

Кроме того, у Ярослава есть еще и внебрачный сын Ян. Мальчика родила актриса Евгения Добровольская в 2002 году. Мимолетный роман между артистами случился в 2001 году во время их совместных съемок в фильме "Подозрение". Отношения на стороне не смогли разрушить брак Бойко. "Каждый день супружеской жизни - это поступок со стороны обоих! В вашей семейной жизни бывало всякое: предательство, измены… Если ты понимаешь, что хочешь быть с этим человеком, то многое можешь простить, подстроиться, измениться сам. Если любишь, главное - чтобы твоей половинке было хорошо", - говорила Рамуне.

Многодетный отец старается никого из детей не обделять своей любовью. И пытается быть мудрым с отпрысками. "Навязывать свое мнение, показывать, что надо жить вот так - это бесполезно. Я сразу себя вспоминаю в их возрасте и как я смотрел на то, как меня пытались воспитывать. Я сразу представляю и понимаю, что сейчас это глупо. Тем более сейчас у сына рост 192 см. И когда он был помладше, я его пытался ругать, а сейчас я говорю: «Максим, ты это... Давай присядь, как-то неудобно тебе говорить», - рассказал Бойко в эфире программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр".

Актер вспомнил, как его самого в детстве били родные. Доставалось ему не только ремнем, но даже палкой и скалкой для белья. Бойко признался, что поднять руку на ребенка сейчас для него - табу. Но один раз он все же это сделал.

"Малой мой, когда он в школе был, то хулиганил, меня вызывали постоянно. Что-то он там наделал и говорит: «Папа, ты знаешь, я такое сотворил. Ты знаешь, ты возьми ремня и дай мне как следует, вот прям как следует дай мне. Или на неделю от компьютера отлучи... Нет, лучше ремня». И он знал, что я его пальцем не трону", - откровенничал актер с Татьяной Устиновой.

Но однажды, по признаю актера, Ян его вывел из себя. Тогда Бойко заставил его снять штаны, а сам взял армейский ремень. "Он говорит: «Давай, отец, как следует, только смотри». Я один раз его за всю жизнь треснул, но я в этот удар вложил так, он по квартире так... вж-ж-ж!" - рассказал Бойко. Больше он своих детей пальцем не тронул.

Стоит отметить, что публика с воодушевлением приняла откровения артиста. При этом многие отметили, что с трудом узнали звезду. Пользователи соцсетей вспоминают, каким красавцем артист был, когда снимался вместе с Марией Порошиной. Пара так убедительно играла влюбленных в сериале "Всегда говори «всегда»" на протяжении нескольких сезонов, что поклонники давно поженили артистов.

Пользователи соцсетей вспоминают, каким красавцем артист был, когда снимался вместе с Марией Порошиной. Фото: СОЦСЕТИ

Сам Бойко к слухам о себе относится спокойно, да и жена привыкла к разговорам о "похождениях" супруга. "С Машей я знаком уже 27 лет, - объяснял свои отношения с Порошиной актер. - Мы учились вместе в Школе-студии МХАТ. Потом Маша ушла в Щуку, окончила ее. В 2003 году мы вновь пересеклись. С этого времени мы стали сниматься в телесериале «Всегда говори "всегда"». Скажу вам по секрету, что очень везет тому, у кого такие партнерши", - резюмировал он.