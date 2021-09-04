Сергей Шойгу: Армейские международные игры способствуют глобальной безопасности

Армейские международные игры укрепляют доверие между армиями разных стран. Фото: Министерство обороны РФ

В субботу, 4 сентября, в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» состоялась торжественная церемония закрытия VII Международных армейских игр. Россия стала безусловным лидером соревнований, завоевав 34 медали, половина из которых - высшей пробы. Соревнования проходили на полигонах 11 государств, а участие в них приняли 277 команд из 42 стран. Всего – более 5 тысяч военнослужащих.

В подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» состоялась торжественная церемония закрытия VII Международных армейских игр. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как заявил в специальном видеообращении министр обороны России Сергей Шойгу, Армейские международные игры укрепляют доверие между армиями разных стран.

- Из года в год АрМИ становятся всё более зрелищными и представительными, сказал глава российского оборонного ведомства. - Расширяется география участников, увеличивается количество конкурсов, растет сложность выполняемых упражнений.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил со специальным видеообращением. Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу отметил, что состязания несут в себе не только заряд бескомпромиссной борьбы, но и воспитывают в военнослужащих чувство товарищества и взаимоуважения, готовность, несмотря на острое соперничество, прийти на помощь другим командам.

- Уверен, что такие качества являются прочной основой для укрепления доверия между армиями разных стран, служат развитию конструктивного сотрудничества в интересах обеспечения глобальной безопасности, - добавил министр обороны.

Российские экипажи завоевали высшую награду в танковом биатлоне. Фото: Иван МАКЕЕВ

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