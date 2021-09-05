Любовь Успенская отправила дочь на принудительное лечение в психдиспансер

Любовь Успенская отправила дочь Татьяну на принудительное лечение. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Любовь Успенская была вынуждена вновь положить дочь в психиатрическую клинику. 31-летнюю Татьяну Плаксину увезли на принудительное лечение прямо из загородного особняка матери. Об этом рассказали тиктокеры, которые на следующее утро по договоренности с Успенской приехали к ней домой для съемок.

По словам молодых людей, Любовь Залмановна была совершенно измученной и не выспавшейся. Певица сильно переживала за дочь, но все-таки собралась с силами и снялась для TikTok. Пока Успенскую гримировали, кто-то из окружения звезды рассказал тиктокерам печальную новость – Татьяну Плаксину снова увезли в клинику.

- Вызвали психдиспансер на фоне предыдущих событий, Люба плакала все утро, директора были на взводе. Дочки дома не было точно, ее никто не видел, - сообщил один из тиктокеров в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Тем временем в Интсгараме самой Татьяны начали появляться пугающие сообщения. Девушка вышла на связь с поклонниками и рассказала, что ее держат взаперти.

- Дорогие друзья! У меня запланирован концерт 12 сентября. Меня заперли и отняли телефон. Помогите! - написала Татьяна на своей страничке.

Татьяна вышла на связь из клиники и попросила о помощи. Фото: Инстаграм.

По словам окружения Успенской, у девушки действительно забрали смартфон – этого требует режим клиники.

- По правилам учреждения у нее забрали средства связи. Выдают их там только по часам и не каждый день, - сообщили близкие звезды. По их словам, 67-летняя Успенская очень переживает за дочь и постоянно остается на связи с врачами.

У Татьяны Плаксиной и раньше были серьезные проблемы с ментальным здоровьем, которые проявились на фоне травмы и злоупотребления запрещенными веществами. Но в последнее время Любовь Успенская рассказывала, что дочке удалось преодолеть их. Недавно певица объявила, что ее дочь вылечилась и сейчас чиста от наркотической зависимости. Но, возможно, девушка вновь сорвалась.

- Теперь она со мной. Она сегодня девочка чистая. Этот год для нее стал уроком. В Америке она поняла, что могла меня потерять, она опомнилась. Теперь дочь хочет, чтобы у нее волосы отрасли, чтобы была красивой куколкой. Я ее пока никому не покажу. Сделаю все возможное, чтобы ее восстановить, - говорила звезда журналистам.

Со своей звездной мамой Татьяна всегда то ссорилась, то мирилась. Хотя певица всю жизнь нежно заботилась о дочке и делала все, чтобы ее наследница ни в чем не нуждалась. Татьяна с детства привыкла к обеспеченной жизни. Окончив школу при американском посольстве в Москве и отучившись в нью-йоркском колледже по специальности «сравнительная литература и история искусств», она отправилась путешествовать по Индии, Франции и Таиланду. Потом девушка долго жила в США, рисовала картины и давала уроки йоги. В основном Татьяна жила на деньги мамы в купленной ею квартире. Несколько лет назад Успенская приобрела апартаменты в многоквартирном доме в одном из респектабельных районов Лос-Анджелеса.